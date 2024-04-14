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المغربي شديرة ينقذ فروسينوني من الخسارة أمام نابولي

14 - أبريل - 2024

وليد شديرة

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إسطنبول: أنقذ المغربي وليد شديرة فريقه فروسينوني من الهزيمة أمام مضيفه نابولي، ومنحه تعادلا ثمينا بهدفين لمثلهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

الدولي المغربي قدم أداء استثنائيا خلال المباراة، وقاد فريقه لتعادل مثير في ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” معقل فريق الجنوب الإيطالي، بعد تسجيله هدفين، ليقتنص بهما نقطة ثمينة.

فريق نابولي كان البادئ بالتسجيل عبر ماتيو بوليتانو بتسديدة رائعة في الدقيقة 16، قبل أن يدرك وليد شديرة التعادل في الدقيقة 50، لكن النيجيري فيكتور أوسيمين أعاد التقدم لنابولي مرة أخرى في الدقيقة 63.

وعاد شديرة لهز شباك منافسه مجددا بهدف ثان في الدقيقة 73 برأسية رائعة، حاول بعدها نابولي البحث عن هدف الفوز لكن دون جدوى، بينما طرد لاعبه البرتغالي ماريو روي في الدقيقة 90:8 للإنذار الثاني.

بهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده للنقطة 49 في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، فيما أصبح رصيد فروسينوني 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

(الأناضول)

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