المغربي عبد الصمد الزلزولي يقود بيتيس للفوز على فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي

إسطنبول: سجل الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي هدفا ليقود فريقه ريال بيتيس الإسباني للفوز على ضيفه فيورنتينا الإيطالي بثنائية لهدف، الخميس، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ومنح الزلزولي أصحاب الأرض هدف التقدم في الدقيقة السادسة من انطلاق الشوط الأول على ملعب “بينيتو فيامارين”، بعد أن حول تمريرة عرضية من زميله الكونغولي سيدريك باكامبو، بسهولة ومن لمسة واحدة في الشباك.

وضاعف البرازيلي أنتوني النتيجة للفريق الأندلسي، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 64 بتسديدة محكمة من حدود منطقة الجزاء، قبل أن ينجح فيورنتينا في تقليص الفارق بهدف سجله لوكا رانييري في الدقيقة 73.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الخميس 8 مايو/ أيار الجاري، على ملعب “أرتيميو فرانكي” بفلورنسا، لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

(الأناضول)