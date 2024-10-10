المغربي مزراوي مدافع مانشستر يونايتد يخضع لإجراء طبي بسيط بسبب خفقان في القلب

لندن: يغيب النجم المغربي نصير مزراوي عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم لعدة أسابيع، عقب خضوعه لإجراء طبي بعد معاناته من خفقان في القلب.

وقللت مصادر بالنادي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) من خطورة الأمر، حيث شددت على أنه إجراء تصحيحي احترازي بسيط لحالة شائعة نسبيا.

وسبق لمزراوي أن عانى من مشاكل في القلب، بعد إصابته بمرض كوفيد- 19 خلال مشاركته مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، وتم تشخيص إصابته بالتهاب خفيف في التامور (الغشاء المحيط بالقلب) بعد شهر، لكن لم تكن هناك أي إشارة لوجود حالة طارئة قبل اتخاذ هذا الإجراء الأخير.

ولم يحدد مانشستر يونايتد موعدا محددا لعودته إلى الملاعب، ويتوقع أن يكون متاحا للعب “في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وانتقل مزراوي، الذي استبعد من قائمة منتخب المغرب خلال روزنامة المباريات الدولية الحالية، إلى يونايتد قادما من بايرن ميونخ الألماني مقابل 12.5مليون جنيه استرليني (16.3 مليون دولار) في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

(د ب أ)