المغرب.. آلاف المتظاهرين يطالبون بإسناد عربي وإسلامي لغزة

الرباط: طالب آلاف المغاربة، مساء الجمعة، الدول العربية والإسلامية بإسناد فلسطين، منددين باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدة مدن، مثل: الدار البيضاء والمحمدية وبرشيد (غرب) ووجدة (شرق) وميدلت (جنوب شرق) والحسيمة (شمال)، استجابة لدعوة “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكومية).

وردد المحتجون هتافات تشيد بالصمود الفلسطيني، وأخرى داعمة للبنان.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها، “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”فلسطين، نحن معاك إلى يوم الدين”، و”يا قسام يا حبيب”، و”من بيروت لغزة، مقاومة وعزة”.

وأكد المحتجون استمرارهم في الاحتجاج حتى توقيف الحرب.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

واعتبارا من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

تلك الغارات أسفرت حتى مساء الجمعة، عن 1411 شهيدا و3979 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق “حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر “الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

(الأناضول)