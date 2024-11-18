المغرب.. أطباء يعلنون إضرابا لثلاثة أيام مطالبين برفع الأجور

الرباط: أعلن الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية في المغرب، الإثنين، عن إضراب عن العمل لثلاثة أيام، اعتبارا من غد الثلاثاء، للمطالبة بتحسين وضع العمل ورفع الأجور.

وقال بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن “الإضراب عن العمل يبدأ من غد الثلاثاء لثلاثة أيام، كمرحلة أولى من الاحتجاج الذي سيدوم 3 أسابيع متتالية”.

وذكر البيان أن النقابة ستقوم بتنظيم وقفات احتجاجية في هذا الإطار.

وحتى الساعة 12:25 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الحكومة على إعلان الإضراب ومطالب الأطباء.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة قامت برفع أجور الأطباء خلال السنة الأولى من ولايتها.

وأضاف أخنوش في كلمة له بالبرلمان، أن حكومته “أقرت زيادة تصل إلى 3800 درهم (380 دولارا) شهريا للأطباء الحاصلين على دكتوراه الدولة، استجابة لمطلب كانوا يطالبون به منذ عقدين”.

وأوضح أن الحكومة “أطلقت مشاريع في قطاع الصحة، مثل إعادة تأهيل وبناء مستشفيات تخص كل مستويات العلاج”.

يشار إلى أن المغرب يعاني من هجرة الأطباء للعمل بالخارج، خاصة بمستشفيات أوروبا.

وفي 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قرر طلاب كليات الطب بالجامعات المغربية العودة إلى الدراسة بعد مقاطعتها لمدة 11 شهرا، للمطالبة برفع جودة التدريب ورفضهم خفض مدة الدراسة من 7 إلى 6 أعوام.

ويرى الطلاب أن الحكومة لجأت إلى تخفيض سنوات الدراسة لمنع الطلاب من الهجرة إلى الخارج بعد تخرجهم، خاصة إلى الدول الأوروبية.

(الأناضول)