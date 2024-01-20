المغرب.. أكثر من 111 مظاهرة في 60 مدينة دعما لغزة- (تدوينة)

الرباط: شهدت نحو 60 مدينة مغربية أكثر من 111 مظاهرة، في يوم واحد، دعما لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، السبت، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وأضاف أن “أكثر من 111 وقفة ومسيرة تم تنظيمها في نحو 60 مدينة، أمس الجمعة، استجابة لنداء الهيئة، تضامنا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة طوفان الأقصى رقم 15 التي رفع لها شعار (جمعة القنوت)”.

ومن بين المدن التي عرفت مظاهرات، الدار البيضاء والرباط وفاس (شمال) وبركان (شمال شرق) وأكادير (وسط) والجديدة وآسفي (غرب).

وتوزعت الوقفات، وفق البيان، ما بعد صلاة الجمعة، وأوقات أخرى من نفس اليوم، رفع فيها المحتجون “لافتات تعبر عن التضامن مع أهل غزة جراء المجازر التي ترتكب في حقهم إسرائيل”.

وطالبوا، بحسب البيان، بوقف التطبيع والتراجع عن الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل منذ سنة 2020.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة “24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

(الأناضول)