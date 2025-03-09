المغرب.. اتفاقية للتدريب الرقمي والذكاء الصناعي للأطفال

الرباط: وقّع وزير الثقافة والشباب المغربي المهدي بنسعيد، السبت، مع وزيرة الانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، اتفاقية بهدف تنفيذ برنامج التدريب الرقمي والذكاء الصناعي لفائدة الأطفال.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين بالرباط، بحسب بيان لوزارة الثقافة المغربية.

وتهدف الاتفاقية، وفق البيان، “إلى تطوير مهارات الأطفال في مجال الذكاء الصناعي، من خلال نهج شامل وجامع يمكنهم من الوصول إلى المعرفة الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن للأدوات الرقمية”.

وأوضح البيان أن الاتفاقية “تأتي في إطار المساهمة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ’المغرب الرقمي 2030’، والتي تروم إلى جعل المملكة المغربية بلدا منتجا للحلول الرقمية، من خلال مواكبة المواهب الشابة”.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت الحكومية المغربية استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار، بهدف رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات من جهة، وجلب استثمارات وتنمية الاقتصاد من جهة ثانية.

وترى الحكومة أن “الاستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد”.

وفي 8 فبراير/ شباط 2024، أعلن المغرب إحداث مدرستين للذكاء الصناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت (وسط)، وبركان (شمال شرق)، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.

(الأناضول)