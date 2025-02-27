المغرب.. اجتماع للتخطيط لمناورات “الأسد الأفريقي 2025”

الرباط: أعلن الجيش المغربي، الخميس، تنظيمه اجتماعا للتخطيط النهائي لتمرين “الأسد الأفريقي 2025” في نسخته 21 المقررة في مايو/ أيار المقبل بعدة مدن في المملكة.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، إن “هذا الاجتماع ما بين 24 و28 فبراير/ شباط الحالي من أجل وضع الترتيبات الأخيرة التي تهم مختلف الأنشطة المقررة في برنامج هذه النسخة”.

وأوضح أن “هذه الأنشطة تشمل تكوينات في العديد من المجالات العملياتية، وتمرينا للتخطيط لفائدة الأطر المشاركة وآخر للتطهير النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي وكذا مناورات مشتركة”.

وأضاف البيان أن “الدورة الـ 21 لتمرين الأسد الأفريقي ستعرف أنشطة موازية ذات طابع إنساني واجتماعي”.

وأشار إلى أنه “سيتم تنفيذ هذه المناورات في الفترة الممتدة من 12 إلى 23 مايو/ أيار 2025 من السنة الجارية، بكل من أكادير وتزنيت وتيفنيت (وسط)، والقنيطرة (غرب)، وبنجرير (شمال) وطانطان (جنوب)”.

وتهدف مناورات “الأسد الأفريقي 2025″، وفق البيان، إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير التشغيل البيني وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات، وذلك بغية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وفي مايو/ أيار الماضي، تم تنظيم النسخة الـ20 من مناورات “الأسد الأفريقي” التي تعد الأكبر في أفريقيا، بمشاركة جيوش من القارة السمراء وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، تحت قيادة الجيشين المغربي والأمريكي.

وشملت مناورات “الأسد الأفريقي 2024″، عدة أنشطة تشمل تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة، ليلا ونهارا، وتمرينا للقوات الخاصة وعمليات للقوات الجوية، فضلا عن تمرين للتخطيط العملياتي، وفق بيان سابق للجيش المغربي.

وعام 2007، انطلقت النسخة الأولى من مناورات “الأسد الإفريقي” بين المغرب والولايات المتحدة، وتجرى المناورات سنويا بمشاركة دول أوروبية وأفريقية، وتنظم أحيانا بأكثر من نسخة في العام الواحد.

(الأناضول)