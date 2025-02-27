المغرب.. اجتماع للتخطيط لمناورات “الأسد الأفريقي 2025”

الرباط: أعلن الجيش المغربي، الخميس، تنظيمه اجتماعا للتخطيط النهائي لتمرين “الأسد الأفريقي 2025” في نسخته 21 المقررة في مايو/ أيار المقبل بعدة مدن في المملكة.
وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، إن “هذا الاجتماع ما بين 24 و28 فبراير/ شباط الحالي من أجل وضع الترتيبات الأخيرة التي تهم مختلف الأنشطة المقررة في برنامج هذه النسخة”.
وأوضح أن “هذه الأنشطة تشمل تكوينات في العديد من المجالات العملياتية، وتمرينا للتخطيط لفائدة الأطر المشاركة وآخر للتطهير النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي وكذا مناورات مشتركة”.
وأضاف البيان أن “الدورة الـ 21 لتمرين الأسد الأفريقي ستعرف أنشطة موازية ذات طابع إنساني واجتماعي”.
وأشار إلى أنه “سيتم تنفيذ هذه المناورات في الفترة الممتدة من 12 إلى 23 مايو/ أيار 2025 من السنة الجارية، بكل من أكادير وتزنيت وتيفنيت (وسط)، والقنيطرة (غرب)، وبنجرير (شمال) وطانطان (جنوب)”.
وتهدف مناورات “الأسد الأفريقي 2025″، وفق البيان، إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير التشغيل البيني وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات، وذلك بغية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وفي مايو/ أيار الماضي، تم تنظيم النسخة الـ20 من مناورات “الأسد الأفريقي” التي تعد الأكبر في أفريقيا، بمشاركة جيوش من القارة السمراء وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، تحت قيادة الجيشين المغربي والأمريكي.
وشملت مناورات “الأسد الأفريقي 2024″، عدة أنشطة تشمل تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة، ليلا ونهارا، وتمرينا للقوات الخاصة وعمليات للقوات الجوية، فضلا عن تمرين للتخطيط العملياتي، وفق بيان سابق للجيش المغربي.
وعام 2007، انطلقت النسخة الأولى من مناورات “الأسد الإفريقي” بين المغرب والولايات المتحدة، وتجرى المناورات سنويا بمشاركة دول أوروبية وأفريقية، وتنظم أحيانا بأكثر من نسخة في العام الواحد.
(الأناضول)
أللهم بارك.الكبار يلعبون مع الكبار.
تحية للقوات المسلحة الملكية المغربية و خصوصا تلك المتاخمة على حدود الصحراء الغربية المغربية
رحم الله الأمير عبد القادر!