المغرب.. احتجاج للمعلمين رفضا لقانون “يستثنيهم من تحفيزات”

الرباط: نظم المعلمون في المغرب، الثلاثاء، مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، رفضا لقانون قالوا إنه “يستثنيهم من تحفيزات في العمل والزيادات في الأجور”.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى البرلمان تجاه وزارة التربية الوطنية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت لها عدة نقابات مغربية مثل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، ونقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لافتات تطالب بضرورة إشراكهم في تعديل النظام (القانون) الأساسي المنظم للقطاع.

وطالبوا بضرورة ضمان الحق في الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين؛ ورددوا شعارات تطالب بالزيادة في الأجور، وإعادة الاعتبار للمعلم.

والإثنين، قرر المعلمون في مدارس المغرب خوض إضراب عام في قطاع التعليم، ابتداء من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام، رفضا لهذا القانون، وفق بيانات النقابات في قطاع التعليم.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2023، صادقت الحكومة المغربية على مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم.

وفي الشهر ذاته، قال شكيب بنموسى وزير التربية المغربي، في كلمة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن النظام الأساسي الجديد لن يضر بمصالح نساء ورجال التعليم.

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم على البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لمناقشته والمصادقة عليه، ويدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

(الأناضول)