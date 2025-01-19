المغرب.. احتفالات حاشدة في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الرباط: شهدت عدة مدن مغربية، مساء الأحد، احتفالات حاشدة بالتزامن مع اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

واحتشد آلاف المغاربة في وقفات ومسيرات احتفالية، بدعوة من هيئات مدنية، منها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” و”المبادرة المغربية للدعم والنصرة” (غير حكومية).

وردد المشاركون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى لمباركة النصر، مثل “يا غزة مبروك عليك”، و”يا فلسطين مبروك عليك، كل النصر والتمكين”.

وشهدت الوقفات الاحتفالية توزيع الحلوى والتمور، في حين عرفت أخرى مسيرات بالسيارات.

ومن بين المدن التي شهدت المظاهرات الاحتفالية: آسفي (غرب)، وتطوان وطنجة وابن جرير (شمال)، ووجدة (شمال شرق)، وأرفود (جنوب شرق).

وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل صباح الأحد، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل، الأحد، عن 90 أسيرا وأسيرة، بينهم 21 طفلا، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح الأسيرات الثلاثة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)