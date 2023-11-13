المغرب: ارتفاع عدد السياح الوافدين 39%

■ الرباط – الأناضول: أعلنت وزارة السياحة المغربية، الإثنين، ارتفاع عدد السياح الوافدين

إلى البلاد بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد بلغ 12.3 مليون سائح، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول.

ولفت البيان إلى أن «أكتوبر الماضي لوحده سجل استقبال 1.2 مليون سائح، بزيادة نسبتها 3 في المئة مقارنة مع الشهر المناظر من 2022».

كما نقل البيان عن وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، قولها «تم تجاوز عتبة 12 مليون سائح، على الرغم من التحديات التي واجهت البلاد بعد زلزال الحوز» الذي ضرب البلاد سبتمبر/أيلول الماضي مخلفا خسائر بشرية ومادية.

وأضافت عمور «نطمح للوصول إلى 14 مليون سائح مع نهاية العام الجاري، خاصة أن هذه النتائج مشجعة على مواصلة الجهود المبذولة في مجال الترويج السياحي، وعلى مستوى تنويع الأسواق المُصَدِّرَة للسياح». وفي 31 يناير/كانون الثاني 2023، قالت الحكومة المغربية إن 11 مليون سائح زاروا البلاد خلال 2022 بكامله. ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي، يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنوياً حتى عام 2030.