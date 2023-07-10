المغرب: ارتفاع عدد السياح 21% وعائدات إنفاقهم 42%

■الرباط – الأناضول: أعلنت وزارة السياحة المغربية ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى المغرب بنسبة 21 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، صعوداً من الفترة المقابلة من 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الإثنين أن عدد السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد، بلغ 6.5 مليون سائح، مضيفة «هذه الأرقام تبين انتعاش السياحة في البلاد». ولفت البيان إلى أن مداخيل السياحة، التي تعد مصدراً مهماً للعملة الصعبة بلغت 41 مليار درهم (4.1 مليار دولار) وخلال الأشهر الستة الأولى من 2023، مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 42 في المئة مقارنة مع 2019.

وبخصوص عدد السياح خلال يونيو/ حزيران الماضي، قالت الوزارة أن عددهم بلغ 1.4 مليون سائح، بزيادة 25 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من 2019.

وساهمت في أرقام يونيو/حزيران 2023، عديد الأسواق، وخاصة إسبانيا التي نما عدد السياح القادمين منها بنسبة 79 في المئة مقارنة مع يونيو 2019، والمملكة المتحدة بزيادة 23 في المئة، وإسرائيل بـ 96 في المئة.

ويعتمد المغرب سنة 2019، كعام مرجعي بالنسبة للقطاع، على اعتبار أن كورونا أثرت على صناعة السياحة خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الحكومة المغربية أن 11 مليون سائح زاروا البلاد خلال 2022 بكامله. ويقول المغرب أن مخططه لإنعاش القطاع السياحي، يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنوياً في أفق عام 2030. وكانت السياحة من أكثر المجالات التي تضررت في البلاد بسبب جائحة كورونا، حيث قدمت الحكومة دعماً مادياً أكثر من مرة للعاملين في القطاع.