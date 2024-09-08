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فيضانات المغرب تؤدي إلى وفاة 11 شخصًا و9 مفقودين – (فيديوهات)

8 - سبتمبر - 2024

سيارة تسير عبر شارع غمرته مياه الأمطار في منطقة زاكورة بالمغرب

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الرباط – “القدس العربي”: أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء الأحد، عن حصيلة جديدة مؤقتة لضحايا فيضانات الأمطار القوية التي شهدتها سبع عشرة محافظة وإقليم في المغرب.

وتشمل الحصيلة 11 وفاة في كل من أقاليم طاطا (سبعة أشخاص)، وتزنيت (شخصان) والراشيدية (شخصان أحدهما من جنسية أجنبية). كما أعلن عن تسجيل تسعة أشخاص في عداد المفقودين في من أقاليم طاطا والراشيدية وتارودانت.

 وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية المغربية أن الأمطار المهمة المسجلة في اليومين الفارطين تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تشهدها المنطقة على مدار السنة. بل وتتجاوز أحيانا، في بعض المناطق، المقدار السنوي المعتاد، حيث سجلت 250 ملم بطاطا، و203 ملم بتنغير، و114 ملم بفكيك، و82 ملم بورزازات.

 أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت المناطق المتضررة، حسب الناطق الرسمي، تسجيل انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا؛ وانهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة؛  وتضرر 93 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير بـ 53 مقطعا منها؛ بالإضافة الى إلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية.

 وأكد المسؤول المغربي أن السلطات المحلية وكافة المتدخلين، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ودفاع مدني وكذا الإدارات التقنية المعنية، عملت على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هاته الوضعية الاستثنائية، وتقديم الدعم اللازم للساكنة.

 وأبرز أن جهود جميع المتدخلين تستمر من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات.

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