الرباط – “القدس العربي”: أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء الأحد، عن حصيلة جديدة مؤقتة لضحايا فيضانات الأمطار القوية التي شهدتها سبع عشرة محافظة وإقليم في المغرب.

وتشمل الحصيلة 11 وفاة في كل من أقاليم طاطا (سبعة أشخاص)، وتزنيت (شخصان) والراشيدية (شخصان أحدهما من جنسية أجنبية). كما أعلن عن تسجيل تسعة أشخاص في عداد المفقودين في من أقاليم طاطا والراشيدية وتارودانت.

وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية المغربية أن الأمطار المهمة المسجلة في اليومين الفارطين تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تشهدها المنطقة على مدار السنة. بل وتتجاوز أحيانا، في بعض المناطق، المقدار السنوي المعتاد، حيث سجلت 250 ملم بطاطا، و203 ملم بتنغير، و114 ملم بفكيك، و82 ملم بورزازات.

#زلزال_الحوز 08/09/2023 #فيضانات_طاطا 08/09/2024

نفس التاريخ و المآسااة 😔 لطفك يا الله 🙏🤲

في حصيلة أولية، أكد رئيس جماعة تمنارت اقليم #طاطا لموقع القناة الثانية، أنه تم انتشال 8 جثث فيما 15 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين، اثر الفيضانات التي عرفها الإقليم. #انقذو_سموكن pic.twitter.com/pMRTp72uCy — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) September 8, 2024

من وارزازات هذا الصباح، المياه غمرت الشوارع والدور السكنية وتسببت في انهيار ثلاثة منازل والنشرة الإنذارية من الدرجة الحمراء لا زالت مستمرة.. الروبرتاج من عين المكان. pic.twitter.com/mvgKojU68b — 2M.ma (@2MInteractive) September 7, 2024

أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت المناطق المتضررة، حسب الناطق الرسمي، تسجيل انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا؛ وانهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة؛ وتضرر 93 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير بـ 53 مقطعا منها؛ بالإضافة الى إلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية.

وأكد المسؤول المغربي أن السلطات المحلية وكافة المتدخلين، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ودفاع مدني وكذا الإدارات التقنية المعنية، عملت على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هاته الوضعية الاستثنائية، وتقديم الدعم اللازم للساكنة.

وأبرز أن جهود جميع المتدخلين تستمر من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات.