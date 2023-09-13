المغرب: ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 2946- (فيديو)

الرباط: أعلن المغرب، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المملكة قبل أيام إلى 2946 قتيلا، وفق تقديرات غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه “في حصيلة محدثة حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674”.

وقالت الوزارة، “إنه تم دفن 2944 شخصا، بنسبة دفن تتجاوز 99 بالمئة من مجموع الوفيات”.

ولم تتوقف المبادرات الشعبية لدعم ضحايا الزلزال، حيث توافدت مئات الشاحنات والسيارات على المناطق المتضررة محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية والفرش.

وأوضحت الوزارة، أن “السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة”.

هزة ارتدادية بقوة 3.8 درجات

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، مناطق قريبة من مركز الزلزال العنيف الذي وقع قبل أيام شمالي ووسط المغرب.



وأفاد مسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء (حكومي)، “بوقوع هزة ارتدادية قوتها 3.8 درجات في مركز زلزال الجمعة، وشعر بها سكان الحوز ومراكش والمناطق المجاورة”.

وقال المسؤول مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الهزة “سجلت حوالي الساعة 4:45 عصرا بالتوقيت المحلي 3:45 (ت.غ)”.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز (وسط)، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

(الأناضول)