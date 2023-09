المغرب: ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 2946- (فيديو)

الرباط: أعلن المغرب، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المملكة قبل أيام إلى 2946 قتيلا، وفق تقديرات غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه “في حصيلة محدثة حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674”.

وقالت الوزارة، “إنه تم دفن 2944 شخصا، بنسبة دفن تتجاوز 99 بالمئة من مجموع الوفيات”.

ولم تتوقف المبادرات الشعبية لدعم ضحايا الزلزال، حيث توافدت مئات الشاحنات والسيارات على المناطق المتضررة محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية والفرش.

وأوضحت الوزارة، أن “السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة”.

هزة ارتدادية بقوة 3.8 درجات

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، مناطق قريبة من مركز الزلزال العنيف الذي وقع قبل أيام شمالي ووسط المغرب.

After the Moroccan earthquake, citizens and civil defense teams were searching for victims, while another earthquake occurred and one citizen was injured.#زلزال_المغرب #Morocco #Earthquake #المغرب #زلزال #عاجل #BREAKING pic.twitter.com/JS6PHG4L3r

— mujahid (@anyarusii) September 13, 2023