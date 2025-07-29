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المغرب.. استقبال شعبي لصحافي من ناشطي سفينة “حنظلة” بعد رحّلته إسرائيل

منذ 30 دقيقة

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الرباط: نظم ناشطون وإعلاميون، الثلاثاء، استقبالا شعبيا لمحمد البقالي، الصحافي المغربي العامل في قناة الجزيرة القطرية، والذي رحّلته تل أبيب بعد اعتقاله أثناء مشاركته في سفينة “حنظلة” لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وكان في استقبال البقالي عائلته والعديد من الإعلاميين والناشطين بمطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء غربي المملكة.

ومساء الاثنين، رحّلت إسرائيل البقالي، بينما قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في منشور على منصة “إكس”، إن بعض الناشطين تعرّضوا لعنف جسدي خلال عملية الاعتقال، فيما تحدّثت ناشطات عن غياب التهوية وسوء ظروف الاحتجاز، خاصة ما يتعلق بمستلزمات النظافة الأساسية.

والسبت، اقتحمت قوات من البحرية الإسرائيلية، سفينة “حنظلة” التي تقل متضامنين دوليين أثناء توجهها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي، وسيطرت عليها بالكامل واقتادتها إلى ميناء أسدود.

وكانت “سفينة حنظلة” وصلت إلى حدود 70 ميلا من غزة، حيث تجاوزت المسافات التي قطعتها سفن سابقة مثل “مرمرة الزرقاء” التي كانت على بعد 72 ميلاً قبل اعتراضها من قبل إسرائيل عام 2010، وسفينة “مادلين” التي وصلت مسافة 110 أميال، وسفينة “الضمير” التي كانت على بُعد 1050 ميلاً، وفق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أبحرت السفينة من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة.

(الأناضول)

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