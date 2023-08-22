المغرب.. البحرية تعترض قوارب تقل 190 مهاجرا غير نظامي

الرباط: أعلنت البحرية المغربية، الثلاثاء، اعتراض قوارب تقل 190 مهاجرا غير نظامي، بينهم 11 امرأة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الرسمية في المغرب.

وقال المسؤول – لم يتم الكشف عن هويته – إنه تم اعتراض القوارب (لم يذكر عددهم) “في المياه الإقليمية جنوب البلاد، بين مدينتي طانطان والداخلة (إقليم الصحراء)”.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، نقلوا بعدها إلى الموانئ الوطنية القريبة قبل تسليمهم للدرك الملكي لمباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية إحباط 25 ألفا و519 محاولة للهجرة غير النظامية، وإنقاذ 3150 مهاجرا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.

وبسبب قربه الجغرافي من القارة الأوروبية، يعد المغرب أحد نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين، وخصوصا نحو إسبانيا.

(الأناضول)