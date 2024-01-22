المغرب.. التضخم عند 6.1 بالمئة في 2023

الرباط: ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة خلال كامل 2023، مقارنة مع 2022، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة، والجفاف للسنة الخامسة على التوالي.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الإثنين، إن التضخم البالغ 6.1 بالمئة في 2023، يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.5 بالمئة والمواد غير الغذائية بـ1.7 بالمئة.

كان التضخم في المغرب بلغ 6.6 بالمئة في كامل عام 2022 مقارنة مع 2021، بحسب البيانات الرسمية.

والشهر الماضي، أبقى بنك المغرب (المركزي)، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3 بالمئة، بينما توقع استمرار تراجع وتيرة التضخم خلال الشهور المقبلة.

وذكر البنك في بيان أعقب اجتماع مجلس إدارته حينها، أن “سعر الفائدة الحالي سيكون ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.

ونهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال نزار بركة، وزير الماء المغربي إن بلاده سجلت 5 سنوات متتالية من الجفاف، “مما يؤثر على وضعية الماء في البلاد وعلى الأمن الغذائي بسبب تضرر الزراعة”.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالرباط، أنه لم يسبق للبلاد أن سجلت هذه الوتيرة من الجفاف المتواصل لخمس سنوات متتالية.

(الأناضول)