سياسة | عربي | المغرب العربي

المغرب.. الجيش ينصب خياما مدرسية في مناطق الزلزال

منذ 50 دقيقة

زلزال المغرب.. تواصل عمليات الإنقاذ.

حجم الخط
0

الرباط: أشرف الجيش المغربي على نصب الخيام المدرسية في منطقة أمزميز بإقليم الحوز، أحد المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة مخلفا آلاف الوفيات والمصابين.
ووفق شهود، أشرفت عناصر القوات المسلحة الملكية (الجيش)، مساء الجمعة، على نصب 6 خيام مدرسية في منطقة أمزميز (شمالا).
والأحد، أعلنت وزارة التعليم المغربية “تعليق الدراسة في القرى الأكثر تضررا، جراء تضرر 530 مؤسسة تعليمية بدرجات متفاوتة”.
وجهزت عناصر الجيش الخيام بالتجهيزات الضرورية مثل الطاولات، لبدء تدريس تلاميذ المناطق المتضررة من الزلازل، وذلك عقب انهيار مدارسهم.
وكان الديوان الملكي المغربي أعلن أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
ومساء 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى، مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حصّة تعنيف لأطفال في كتّاب قرآني تغضب المغاربة والأمن يتدخل ويوقف صاحب العصا (فيديو)
1 - يونيو - 2022
مدارس بدون ماء ولا مراحيض في المغرب!
3 - ديسمبر - 2021
المغرب.. حملة إلكترونية لاعتماد الإنكليزية في التعليم بدل الفرنسية- (تغريدات)
20 - سبتمبر - 2021
العامية في التعليم المغربي.. تقديرات فردية أم خطة رسمية؟
24 - سبتمبر - 2018

اشترك في قائمتنا البريدية