المغرب: السياحة الوافدة تصعد 49 بالمئة في 2023

الرباط: أعلنت وزارة السياحة المغربية، ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 49 بالمئة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، الإثنين، أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد، بلغ 10.2 ملايين، خلال الـ8 الأشهر الأولى من عام 2023.

وأشارت إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 49 بالمئة خلال ذات الفترة.

ولفت البيان إلى أن “مداخيل السياحة التي تعد مصدرا مهما للعملة الصعبة (النقد الأجنبي)، بلغت 71.4 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2023، مسجلة نموا استثنائيا بنسبة 33 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.

وقالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، إن “هذه النتائج تعكس الجاذبية القوية التي تشهدها وجهة البلاد السياحية وفعالية التدابير الاستباقية التي اتخذناها في مجال النقل الجوي والترويج وكذلك مع منظمي الرحلات السياحية في الأسواق الرئيسية”، وفق البيان.

وأضافت الوزيرة المغربية: “رغم تحديات ما بعد الزلزال، فإننا متفائلون بآفاق القطاع فيما تبقى من السنة. ونحن نعمل بشكل وثيق مع المهنيين من أجل مواصلة التطور والنمو القوي الذي يعرفه القطاع”.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني 2023، قالت الحكومة المغربية إن 11 مليون سائح زاروا البلاد خلال 2022 بكامله.

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي، يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويا حتى عام 2030.

(الأناضول)