المغرب: السياسة حتى في العطلة الصيفية.. حزب معارض ينتقد “تجاوزات تؤثر سلبا على موسم الاصطياف”- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

مع بداية موسم الصيف الذي حل باكرا هذا العام، وعطلته التي انطلقت منذ مدة ليست بالطويلة، دخلت السياسة في مجرياتها وخصص حزب مغربي معارض بيانا لما وصفه بـ “تجاوزات تؤثر سلبا على موسم الاصطياف”.

الحزب المعارض المعني، هو “الاشتراكي الموحد”، وأصدر مكتبه الجهوي لجهة الشمال، بيانا أدخله في إطار مواكبة الشأن العام، “وفي سياق التفاعل مع ما تعبر عنه ساكنة الجهة وزوارها من داخل المغرب وخارجه بالتزامن مع عطلة فصل الصيف، من تجاوزات تؤثر سلبا على موسم الاصطياف، وتعكس صورة مسيئة للجهة، رغم إمكاناتها السياحية الكبيرة، بحيث تداول مجموعة من المواطنين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي صورًا للتسيب والاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية هي ملك جماعي لكل ساكنة الجهة وزوارها”.

سقوط السياسة على حافر العطلة الصيفية، يأتي في أعقاب شكايات وردت على لسان مواطنين من داخل المغرب وخارجه، بسبب ما تعيشه مدن شمال المغرب من استغلال بلغ حد “الجشع”، كما وصف في تصريحات عديدة.

فرع الحزب المعارض استعرض ما سجله أعضاؤه بمختلف مدن الشمال، وذكر منها “الاحتلال غير قانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن، من طرف أفراد وجماعات بدون أي سند قانوني من خلال نصب المظلات ووضع الطاولات والكراسي قصد كرائها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة”.

كما تحدث بيان الحزب الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، عن “تعمد بعض الجهات تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فجّ للقانون”.

وأبرز البيان، “تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها (حالة العرائش)، والإجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش، والذي تعتبره ساكنة المدينة إرثا محليا وجزءا من ذاكرتها المشتركة، على الرغم من غياب أي حوادث متعلقة بهذا النشاط”.

وأشار المكتب الجهوي للحزب المعارض في بيانه، إلى “الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، وهو ما يتنافى مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية بدون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار الشوارع ملكا جماعيا عاما من حق الجميع استغلاله في عملية ركن السيارات”.

بالنسبة إلى خدمة النقل العمومي عبر الحافلات وخاصة في مدن طنجة وتطوان والعرائش، فقد قال الحزب في بيانه إنها في “تدهور مستمر”، واستشهد بوفاة مواطنة في حادثة سير “بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة لعدد كبير من حافلات المدينة، وكذا التجاوزات المتعددة لدفاتر التحملات (الشروط والالتزامات) الخاصة بالشركات المعنية بالتدبير المفروض للنقل العمومي عبر الحافلات، وخاصة تشغيل المكيفات وتجاوز الطاقة الاستيعابية بشكل يجعل التنقل عبرها معاناة حقيقية، في ذروة فصل الصيف، وأمام موجات الحر غير المسبوقة. من دون إغفال مستوى هذا القطاع بمدينة العرائش، التي تدبر بمنطق التمديد لشركة منتهية الآجال ومن خلال حافلات لا تشرف المدينة ولا ترقى لمستوى انتظارات ساكنتها”.

حزب “الاشتراكي الموحد”، لم يستعرض فقط النقائص، بل أضاف إليه دعوته “كل المتدخلين من مجالس بلدية وسلطات عمومية إلى تحمل المسؤولية، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع”.

إلى جانب العديد من المطالب، نذكر منها “حماية شواطئ الجهة من الاستغلال والتدمير عبر عمليات نهب الرمال كحالة شاطئ رأس الرمل وشاطئ سيدي عبد الرحيم بالعرائش”.

وحذر الحزب في بيانه، “مما تمثله حالة الخروج عن القانون من إعطاء صورة سيئة عن الجهة، رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي أو التاريخي أو الحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة”.

ولم يفت “الاشتراكي الموحد” تحميل “مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها”.