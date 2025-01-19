المغرب: «العدالة والتنمية» يدعو إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

الرباط ـ «القدس العربي»: جدد حزب “العدالة والتنمية” المعارض في المغرب إدانته للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية وارتكاب جرائم حرب موثقة ضد المدنيين. وأكد أن هذه الممارسات أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، بينهم أطفال ونساء، وخلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية، مما عمّق من معاناة السكان.

وفي تقرير شامل قُدّم، الإثنين، خلال انعقاد الدورة العادية لمجلسه الوطني، دعا الحزب الإسلامي إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية. كما شدد على أهمية تقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان القطاع، سواء عبر تقديم المساعدات الغذائية والطبية، أو عبر ضمان إعادة الإعمار.

في سياق متصل، أكد التقرير على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعيًا جميع الفصائل إلى تجاوز الخلافات والانخراط في حوار وطني شامل يكون مدخلاً لتحقيق التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جهة أخرى، تطرق التقرير الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، إلى الملف السوري، حيث أشار بشكل إيجابي إلى “نجاح قيادة الثورة السورية” في تحقيق خطوات متقدمة على صعيد العملية الانتقالية في البلاد، مؤكدًا أهمية وحدة القوى السورية في مواجهة التحديات، ومعربًا عن إشادته بالدور الذي تلعبه مختلف الفصائل الوطنية في دعم أهداف الثورة، خاصة في الدفاع عن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، واستعادة حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة، وأبرز التقرير أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي لهذه الجهود لإتمام العملية الانتقالية بنجاح. كما شدد على أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين واللاجئين، إلى جانب دعم إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

على المستوى المحلي، ركّز التقرير على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة المغربية، معربًا عن قلقه من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، واستمرار التفاوتات الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الإشكالات تتطلب تبني سياسات اقتصادية مبتكرة تقوم على تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة والسياحة، مع تشجيع ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وارتباطًا بما سمّاه “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية” التي تواجه المغرب، أشار تقرير حزب “العدالة والتنمية” إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت مستويات مقلقة تصل إلى 13.7 في المئة، خاصة بين الشباب، مع وجود فجوة كبيرة بين الخطط الحكومية المعلنة ونتائجها الفعلية، إذ لاحظ أن التدابير الاقتصادية المعتمدة لم تنجح في خلق فرص عمل كافية لتلبية الطلب المتزايد على الوظائف، وهو ما اعتبره إخفاقًا في التوفيق بين السياسات الاقتصادية والواقع الميداني.

كما انتقد التقرير ضعف الإصلاحات الاجتماعية، وأشار إلى تزايد الفوارق المجالية بين المدن والمناطق الريفية، معتبرًا أن الحكومة لم تُظهر جديّة كافية في مواجهة هذه المشكلة التي تتطلب استثمارات حقيقية في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم. ودعا إلى نهج استباقي للحد من هذه الفوارق التي تؤثر بشكل كبير على الفئات الهشة.

على صعيد آخر، انتقد حزب “العدالة والتنمية” الذي يقوده عبد الإله بن كيران، “ضعف” الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، حيث أشار إلى التراجع الملحوظ في جهود مكافحة الفساد مقارنة بالمراحل السابقة. وذكر أن السياسات الحالية تعاني من غياب الإرادة الحازمة لمعالجة هذه الظاهرة، وهو ما أدى إلى استمرار الإخلال بمبادئ النزاهة والشفافية في عدة مجالات، بما في ذلك تدبير المال العام وتنفيذ المشاريع العمومية.

كما أشار التقرير إلى أن ضعف الآليات الرقابية ساهم في استمرار الفساد المالي والإداري، مؤكدًا ضرورة تفعيل مؤسسات الحوْكمة والرقابة لتعزيز الشفافية وضمان المحاسبة. وأوصى بضرورة استئناف برامج مكافحة الفساد التي جرى إطلاقها سابقًا وتوقفت دون تحقيق أهدافها. ودعا التقرير إلى إشراك أكبر للمجتمع المدني في هذه الجهود من خلال مراقبة السياسات العامة والإبلاغ عن الانتهاكات.

وركز التقرير على أهمية تخليق الحياة العامة من خلال تعزيز الأخلاقيات في الإدارة العمومية وتبني مبادئ الحوكمة الجيدة، مشددًا على ضرورة إصلاح القضاء لضمان استجابته لقضايا الفساد بفعالية وسرعة. وأضاف أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب رؤية شاملة وإجراءات ملموسة لتكريس الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة.

ودعا أيضًا إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعليمي، مشددًا على أهمية ربط التعليم بسوق العمل وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد. وفي الجانب الاجتماعي، أشار إلى أهمية تعزيز البرامج الموجهة لدعم الفئات الهشة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، مع التركيز على تقليص الفوارق المجالية من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

فيما يتعلق بالمجال الديمقراطي، أكد التقرير على ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب خلال العقدين الأخيرين، مع العمل على تعزيز دور المؤسسات الدستورية وضمان استقلاليتها. وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز حرية التعبير ودور المجتمع المدني، داعيًا في الوقت ذاته إلى مزيد من الانفتاح والحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ دولة القانون.

على صعيد السياسة الخارجية، أشار التقرير إلى الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز موقعه كفاعل إقليمي ودولي مؤثر. وركز على استمرار المملكة في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها أولوية وطنية، مشيدًا كذلك بالدور الذي يلعبه المغرب في دعم الجهود الدولية لحل النزاعات الإقليمية، لا سيما في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع التشديد على أهمية الحلول التنموية كمدخل أساسي لتحقيق الأمن في هذه المناطق.

وفي السياق ذاته، تناول التقرير تطورات ملف الصحراء، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي المتزايد بـ “مغربية الصحراء” يعد إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا. وأشاد بالموقف الأمريكي، بالإضافة إلى مواقف عدد من الدول الأوروبية والإفريقية التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل. ودعا إلى تعزيز هذا التوجه عبر الدبلوماسية النشطة ومواصلة العمل على المستوى الدولي والإقليمي لكسب مزيد من التأييد لمبادرة الحكم الذاتي.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، خاصة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب مع العديد من الدول. وشدد على ضرورة استثمار هذه الشراكات لتعزيز التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أهمية تفعيل العمل الحزبي الميداني من خلال تعزيز التواصل مع المواطنين والانخراط في معالجة قضاياهم اليومية. وأكد على ضرورة أن يكون الحزب جزءًا من الحلول التي يحتاجها المغرب في ظل التحديات الراهنة، سواء عبر تقديم اقتراحات عملية أو من خلال التنسيق مع باقي الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.