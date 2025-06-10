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المغرب.. المئات يتظاهرون في طنجة تضامنا مع الفلسطينيين بغزة

منذ ساعة واحدة

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الرباط: شارك مئات المغاربة، مساء الثلاثاء، في مسيرة حاشدة بمدينة طنجة شمالي البلاد، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 20 شهرا.

وجاءت المسيرة بدعوة من “الهيئة المغربية للدعم والنصرة” (غير حكومية)، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف العدوان، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: “لن نتخلى على غزة “، و”المغرب وفلسطين، شعب واحد”، و”تحية شعبية، للمقاومة الفلسطينية”، و”يا شهيد ارتاح، سنواصل الكفاح”.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد مدن مغربية، احتجاجات شعبية داعمة لغزة، منذ أن بدأت إسرائيل حربها المدمرة على القطاع الفلسطيني.

ويعاني القطاع أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/ آذار الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعّد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)

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