المغرب.. المئات يطالبون بوقف تجويع غزة- (فيديو)

الرباط: طالب مئات المغاربة، الأحد، بوقف تجويع إسرائيل للفلسطينيين في غزة ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 22 شهرا.

جاء ذلك خلال وقفة في مدينة تطوان (شمال)، استجابة لدعوة “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” (غير حكومية).

وتأتي هذه المظاهرة، وفق المنظمين، استجابة لدعوة إلى حراك عالمي.

وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، والضغط من أجل فتح المعابر.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين والمغرب، ورددوا هتافات منها: “لا ثم لا للتطبيع”، و”تحية شعبية للمقاومة الفلسطينية”، و”يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح”.

ودعت حركة حماس السبت إلى حراك عالمي، الأحد، ضد سياسة التجويع الممنهج التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، والإبادة الجماعية المتواصلة.

وقالت في بيان: “نداء للأمة والأحرار في العالم لحراك عالمي إنقاذا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الموت قصفًا وجوعًا وعطشًا، ليكن يوم الأحد والأيام القادمة صرخة غضب عارمة في وجه الاحتلال الصهيوني وضد التجويع الممنهج في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن استشهاد 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على تليغرام: “المجاعة تقتل في غزة 86 شخصا، (منهم) 76 طفلا، بسبب الجوع وسوء التغذية”.

وأوضحت أن ذلك يُعدّ “مجزرة صامتة” بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

و تشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)