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المغرب: المفاوضات السبيل الوحيد لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني

5 - يناير - 2024

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الرباط: شدد المغرب، الجمعة، على أن “المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل النزاع الإسرائيلي والفلسطيني”.
جاء ذلك في جواب مكتوب لوزير الخارجية ناصر بوريطة تلقت الأناضول نسخة منه، على سؤال برلماني للكتلة النيابية للعدالة والتنمية (إسلامي معارض) عن “طريقة خطاب إسرائيل اللاأخلاقية الموجهة للشعوب المتظاهرة”.

وقال بوريطة: “لا تتوانى المملكة المغربية في التعبير وبقوة عن موقف سياسي رافض لكل الإجراءات والممارسات (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والمسجد الأقصى”.
وتابع: “حل الدولتين والتشبث بالمفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع”.
وزاد: “موقفنا منذ اندلاع المواجهات المسلحة وارتفاع وتيرة العنف واستهداف المدنيين في غزة، هو رفض العدوان الإسرائيلي”.
وأوضح أنه يجب “خفض التصعيد المفضي إلى وقف إطلاق نار دائم وإحياء عملية السلام التي ينبغي أن تقود إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين”.
وأردف بوريطة: “المملكة المغربية تظل ملتزمة بالحفاظ على مكانة القضية الفلسطينية في مرتبة قضيتها الوطنية، وبمواصلة انخراطها البناء من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة، 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    يناير 5, 2024 الساعة 10:09 م

    من يرفض ممارسات الإحتلال ويرفض العدوان على غزة يجب عليه أن يتخذ قرارات سياسية وأدناها وقف التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي!

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  2. يقول Ali:
    يناير 5, 2024 الساعة 11:00 م

    حتي اللغة التي استعملها ليست في نفس مستوى مخاطبة الجزائر. الرسالة وصلت الي إسرائيل .

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  3. يقول AR:
    يناير 5, 2024 الساعة 11:08 م

    صباح الخير….بكير، ليش مستعجل على التعقيب على احداث غزة…..صمت دهرا ونطق عهرا

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  4. يقول مغربي _ الحسيمة:
    يناير 6, 2024 الساعة 12:55 ص

    و التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة لا تغتفر !!!

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  5. يقول قبائلي:
    يناير 6, 2024 الساعة 3:01 م

    على دول الشعارات أن تسمح لمواطنيها بالتظاهر كما يفعل المغاربة.

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