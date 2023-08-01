المغرب.. الملك محمد السادس يترأس حفل “تجديد البيعة”- (فيديوهات)

الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين، حفل تجديد البيعة، بالقصر الملكي في مدينة تطوان شمال البلاد، احتفاء بالذكرى الرابعة والعشرين لاعتلائه العرش، خلفا لوالده الملك الحسن الثاني.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، كما بث التلفزيون الرسمي في المغرب مراسم الحفل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها احتفالات عيد العرش، بعد تأجيلها في السنوات الثلاث الماضية بسبب جائحة كورونا.



ورافق الملك (59 عاما) خلال الحفل كل من ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشقيق الملك، الأمير مولاي رشيد، وابنه الأمير مولاي أحمد.

وفي مستهل الحفل، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ومحافظو الولايات وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، الولاء للعاهل المغربي.

بعد ذلك، تقدم ممثلو أقاليم المغرب في صفوف متراصة بلباسهم التقليدي لتجديد البيعة والولاء للملك.

وبهذه المناسبة أطلقت المدفعية 5 طلقات، بينما كان الملك يرد على هتافات المبايعين.

كما حضر حفل الولاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيسا غرفتي البرلمان ومستشارو الملك وأعضاء الحكومة، إضافة إلى رؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وفي 30 يوليو/ تموز 1999، تولى الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الملك الحسن الثاني، وألقى حينها أول “خطاب للعرش” أمام المغاربة.

(الأناضول)