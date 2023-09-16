المغرب المنكوب بالزلزال يساهم في حماية سدود ليبيا المتضررة من الفيضانات

الرباط: أرسل المغرب فرقاً من الخبراء والمهندسين المختصين في حماية السدود، إلى المناطق المنكوبة في درنة لمساعدة الشعب الليبي الذي تضرر جراء الفيضانات.
ومن المقرر أن يصل الفريق المغربي إلى الأماكن المتضررة من الفيضانات للوقوف على نوع المساعدة التي يمكن تقديمها بخصوص مراقبة الوضعية التي توجد عليها عدد من السدود، حسب “بوابة أفريقيا” الإخبارية اليوم السبت.
وكان الشعب الليبي قد أبدى تعاطفا مع الشعب المغربي من اللحظات الأولى من زلزال الحوز.
وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر للزلازل والذي ضرب المملكة، ليل الثامن من أيلول/سبتمبر، في انهيارات صخرية وإغلاق الطرق وعرقل محاولات فرق الإنقاذ الوصول إلى المناطق الجبلية المتضررة، وبلغ عدد القتلى 2946 شخصا. وأصيب نحو 5674 شخصا آخرين.
(د ب أ)
الليبيون إخواننا وأشقاؤنا ولا ينسون الخير فقد بادروا بالتعزية الصادقة ، والمساعدة التقنية التي جاءت في المقال لم يسمع عنها الكثير ، وهو ما يؤكد أن المغرب يعمل بدون شوشرة ولا بروباكند كما يفعل البعض
الامر طبيعي في اوقات الشدة ترى معدن الاخوة
والشعب الليبي والمغربي في محنة واحدة والتعاون والتازر. يخفف من وقع الكوارث
ان شاء الله ازمة وتمر بسلام وترجع ليبيا والمغرب اقوى من الاول واكثر اتحاد ياريت باقي الدول المغاربية تتحد في السراء والضراء ليعم السلام
وتكون الازمات سببا للم الشمل
امين