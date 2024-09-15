المغرب: النقابيون يتطلعون إلى موقف مجلس حقوق الإنسان بعد مساندة «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» لهم في مشروع قانون الإضراب

الرباط ـ «القدس العربي»: تتطلع النقابات المغربية إلى موقف إيجابي من لدن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بخصوص مشروع قانون الإضراب الذي عمّر طويلاً في رفوف البرلمان، بينما تسعى حكومة أخنوش إلى الإسراع بإقراره قبل انتهاء ولايتها مع انتخابات 2026.

وبناءً على طلب من مجلس النواب المغربي، أصدر “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” رأياً في الموضوع، اعتُبر إنصافاً للعمّال والموظفين في ممارسة حقهم في الإضراب، بالموازاة مع استئناف المفاوضات في هذا الموضوع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلاً وممثلي اتحاد أرباب العمل.

وانتقد “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” الصيغة التي تدافع عنها الحكومة لمشروع القانون التنظيمي المحدد لهذا الحق، حيث أعرب عن عدة مخاوف بشأن المشروع، وكانت إحدى أولى الملاحظات التي أثارها هي غياب ديباجة في هذا المشروع. فعلى عكس التشريعات المغربية الأخرى، ورغم أن تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال قانون تنظيمي كان منتظراً منذ أكثر من 60 عاماً، فإن النص لا يحتوي على مقدمة تشرح فلسفة وأهداف الإطار التشريعي. ووفقاً للمجلس، كانت الديباجة ستساهم في فهم أفضل للأسس التي يقوم عليها النص وتوضيح الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة به. كما كانت ستساعد في توضيح التوازن المطلوب بين حق الإضراب وحقوق أرباب العمل، مع التأكيد على أن حق الإضراب هو حق أساسي منصوص عليه في الدستور المغربي وفي الالتزامات الدولية للبلاد.

كما أشار المجلس إلى نقطة أخرى تتمثل في عدم التوازن بين القطاعين العام والخاص، إذ ذكر أن 22 مادة من أصل 49 تتعلق بالقطاع الخاص، في حين أن 4 مواد فقط تتعلق بحق الإضراب في القطاع العام. ويخشى المجلس أن يؤدي هذا التفاوت إلى خلق عدم مساواة في تطبيق حق الإضراب، ما يثير القلق بشأن عدالة هذا الإطار القانوني. وانتقد المجلس أيضًا “الطبيعة القمعية للنص”، حيث يخصص 12 مادة لأحكام عقابية. ويرى أن النهج التقييدي يطغى على مشروع القانون، ما يعطي انطباعاً بأن الهدف الرئيسي هو الحد من حق الإضراب، عوض ضمان ممارسته في ظروف عادلة.

وأبدى المجلس كذلك قلقه من التعريف المقترح للإضراب في مشروع القانون، حيث يُعرّف الإضراب بأنه “أي توقف جماعي عن العمل يُخطط له لمدة محددة بهدف الدفاع عن حق أو مصلحة اجتماعية أو اقتصادية”. ومع ذلك، يستثني هذا التعريف العديد من فئات العمال، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص والمهن غير المأجورة. ويرى المجلس أن هذا التعريف التقييدي قد يؤدي إلى تهميش جزء كبير من الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بالنزاعات الاجتماعية.

فضلاً عن ذلك، انتقد المجلس إدراج حظر الإضراب لأغراض “سياسية” دون توضيح هذه الأغراض بوضوح. ويخشى المجلس أن يؤدي هذا الغموض إلى تفسيرات تعسفية، لا سيما في الحالات التي ترتبط فيها المطالب الاجتماعية بشكل وثيق بالسياسات الحكومية. كما أشار إلى نقص الوضوح في المواد التي تحظر بعض أشكال الإضراب، مثل الإضرابات المتعاقبة أو المتتابعة، دون تقديم أسباب واضحة لهذه المحظورات.

من جهة أخرى، أعرب المجلس عن أسفه للقيود المفروضة على من يحق له الدعوة إلى الإضراب، حيث تنص المادة الثالثة على أن النقابات الأكثر تمثيلاً على المستوى الوطني أو في المؤسسة المعنية هي التي يحق لها الدعوة إلى الإضراب. هذا الشرط يستثني بعض الفئات الاجتماعية والمنظمات المهنية، ما يحرم بعض المجموعات من حقها في ممارسة الإضراب. ويرى المجلس أن ذلك يتعارض مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حرية تشكيل النقابات والانضمام إليها للدفاع عن المصالح.

واعتبر أيضاً أن المطلب الوارد في المادة 16، والذي يقضي بضرورة حضور 75 في المئة من العمال في الجمعية العامة حتى يكون إعلان الإضراب صحيحاً، مطلب مفرط. ويرى المجلس أن هذا الشرط يجعل من الصعب عملياً إعلان الإضراب في الشركات الكبيرة، وهو ما يتعارض مع توصيات “منظمة العمل الدولية”.

كما اقترح المجلس تعديل المهل الزمنية المحددة قبل إعلان الإضراب، والتي تبلغ حالياً 30 يوماً، وتكييفها وفقًا لخصائص كل قطاع لتجنب أي عرقلة غير مبررة لهذا الحق. وأخيراً، أوصى المجلس بتفضيل العقوبات التأديبية أو التعاقدية عوض العقوبات الجنائية، وذلك لتجنب خلق مناخ من التوتر بين أصحاب العمل والعمال. واختتم المجلس رأيه بالتأكيد على أن هناك حاجة إلى مراجعات هامة لضمان أن يحترم هذا المشروع التزامات المغرب الدولية بشكل كامل مع ضمان التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الخدمات العامة.

وعقب استئناف المفاوضات، نهاية الأسبوع المنصرم، مع النقابات وممثلي أرباب العمل، أدلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتصريح صحافي قال فيه إن الحكومة “لن تمرر قانوناً يكبل الحق في الإضراب”، معتبراً أنها أبانت عن “مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون”، وأن “المفاوضات معهم خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة به”. وأضاف أن “الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكّن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين”.

واعتبر الوزير المغربي أن “مفاوضات مهمة جداً جارية من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة، وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب”، مؤكداً أن “الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” الذي أحيل مشروع القانون عليه، استجابة لطلبات تقدم بها كل من الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” والمجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”.