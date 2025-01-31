المغرب: انتقادات لاذعة للحكومة بسبب «تهنئة نفسها» على «الإنجازات»… ومدونون: «شجرة تخفي غابة المشاكل»

الرباط ـ «القدس العربي»: أثار بيان رئاسة الأغلبية الصادر عقب اجتماعها الأخير، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبحضور قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، موجة واسعة من الانتقادات والسخرية، سواء في الأوساط الإعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي. فقد رأى العديد من المعلقين أن الحكومة اكتفت بعرض صورة “وردية” لمنجزاتها، متجاهلة الإشكالات العميقة التي تواجهها البلاد، وراحت “تهنئ نفسها” على النجاحات المعلنة، في خطوة وصفها البعض بأنها “لغة خشب” لا تعكس الواقع المعاش.

رغم تكرار الأغلبية لعبارات من قبيل “العزم الثابت” و”التفاعل السريع” و”الإرادة المشتركة”، فإن متابعين اعتبروا أن هذه الصياغات لا تتعدى كونها خطابًا إنشائيًا يفتقر إلى الوضوح والمصارحة. فبينما أكد البيان حرص التحالف الحكومي على تعزيز التعاون والوفاء بالتزاماته، تساءل مراقبون عن غياب أي إشارة إلى الخلافات الداخلية التي برزت مؤخرًا بين مكوناته، والتي كان من المفترض أن تشكّل محور النقاش خلال الاجتماع.

وفي هذا السياق، لفت البعض إلى أن الأغلبية تعيد تدوير الخطاب نفسه في بياناتها، حيث تكرر الحديث عن “التنويه” و”الإشادة” و”التثمين”، دون تقديم تفاصيل ملموسة حول ما تحقق فعلًا على أرض الواقع.

النقطة التي فجرت موجة من السخرية كانت إشادة رئاسة الأغلبية بـ”النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة”، واعتبارها خطوة لترسيخ “الدولة الاجتماعية”. فبالنسبة لكثير من المدونين، بدت هذه العبارات وكأن الحكومة تهنئ نفسها بنفسها، متجاهلة الصعوبات التي يعاني منها المواطنون، وعلى رأسها الارتفاع المستمر للأسعار والبطالة وتحديات السكن.

وتعليقًا على ذلك، كتب أحد النشطاء: “الحكومة لا تكتفي فقط بعدم الاعتراف بالمشاكل، بل تعتبر أن إنجازاتها عظيمة لدرجة تستحق التهنئة!”، بينما قال آخر: “نعم، الحكومة نجحت في أمر واحد فقط: الحفاظ على لغة الخشب في بياناتها”.

من المفارقات التي أثارها منتقدون أن بعض المؤسسات الرسمية، مثل “المندوبية السامية للتخطيط” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” باتت أكثر وضوحًا وجرأة في عرض الحقائق، مقارنة بخطاب الحكومة. فقد سبق أن ووجه “المندوب السامي للتخطيط” بانتقادات حادة من لدن وزراء الحكومة المغربية بعد نشر تقارير كشفت عن أرقام صادمة بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينما تعرض رئيس “هيئة النزاهة” لهجوم من الأغلبية بسبب تصريحاته حول تفشي الفساد.

من بين القضايا التي سلط عليها البيان المشار إليه الضوء، تحدثت الأغلبية عن نجاح الحكومة في إطلاق أوراش كبرى، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم الاجتماعي، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مواجهة الجفاف وتأمين إمدادات المياه والطاقة. كما أشادت بالأداء السياحي، معتبرة أن المغرب حقق رقمًا قياسيًا في عدد السياح.

لكن هذه الأقوال لم تمر دون ردود فعل ناقدة. ففيما اعتبرت الأغلبية أن الحكومة نجحت في ضبط الأسعار، تساءل المواطنون عن أي “استقرار” تتحدث، في ظل استمرار غلاء المعيشة؟ بل ذهب بعض المدونين إلى السخرية قائلين: “الحكومة فعلًا تضمن استقرار الأسعار، لأنها لا تنخفض أبدًا”.

كما قوبل حديث الحكومة عن تموين الأسواق خلال شهر رمضان بانتقادات لاذعة، إذ تساءل البعض: “وهل المغاربة يأكلون فقط في رمضان؟”، في إشارة إلى استمرار معاناة الأسر طوال العام.

واختتم بيان الأغلبية بالإشادة بـ”العمل الكبير” الذي تقوم به فرقها النيابية، وتوجيه التحية إلى “المعارضة الجادة والبناءة”. لكن في مقابل ذلك، ذكّرت بعض التقارير بأن رئيس الحكومة لم يجب على عدد من الأسئلة البرلمانية، وأن معدل التفاعل مع أسئلة النواب ظل ضعيفًا، سواء من جانب الأغلبية أو الحكومة نفسها. إذ كشفت النسخة الثالثة من تقرير منجز من لدن جمعية “طفرة” عن عدم رد عزيز أخنوش على أي من أسئلة النواب البرلمانيين، ملاحظة أن رئاسة الحكومة، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة، سجلتا معًا أدنى نسبة تفاعل.

في ظل هذه الانتقادات المتزايدة، يتساءل ملاحظون عمّا إذا كانت الحكومة ستراجع أسلوبها في التواصل، وتكفّ عن تقديم صورة “مثالية” لعملها، أم إنها ستواصل اعتماد “لغة الخشب” التي أصبحت محل تندّر واسع. فبالنسبة لكثير من المتابعين، المطلوب اليوم ليس فقط “التنويه” و”التثمين”، بل الاعتراف بالمشاكل والعمل على معالجتها بواقعية، بدلًا من “تهنئة الذات” على إنجازات لا يلمسها المواطن في حياته اليومية.