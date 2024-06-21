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المغرب.. انطلاق أكبر مهرجان غنائي وسط دعوات للمقاطعة

21 - يونيو - 2024

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الرباط: انطلقت فعاليات النسخة 19 من مهرجان “موازين” الموسيقي، مساء الخميس بمدينة الرباط، وسط دعوات لمقاطعته بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وينظم المهرجان الأبرز بالبلاد جمعية “مغرب الثقافات” (غير حكومية) في الفترة ما بين 20 و29 يونيو/ حزيران الجاري، ويستضيف أبرز المطربين العرب والأجانب.
ونظرا لما يعايشه قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، أطلق مغاربة ورواد بمنصات التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة هذا المهرجان.
وفي العديد من الوقفات التضامنية مع الغزة التي تشهدها المدن المغربية، يطالب المشاركون بمقاطعة هذا المهرجان بالنظر إلى معاناة الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه النسخة بعد توقف دام 4 سنوات، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ويعد مهرجان “موازين – إيقاعات العالم ” أحد أشهر المهرجانات الموسيقية الدولية.
وقدرت اللجنة المنظمة عدد الجمهور الذي حضر دورات سابقة بأكثر من مليونين ونصف المليون شخص.
ولمهرجان “موازين- إيقاعات العالم”، شهرة عربية وعالمية، مكنته من استقطاب اهتمام أبرز الفنانين العرب والعالميين.

(الأناضول)

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  1. يقول عبد اللطيف:
    يونيو 22, 2024 الساعة 2:33 م

    من ليس له اصل هو الذي يحضر مهرجان موازين في ظل الابادة الجماعية لسكان فلسطين

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  2. يقول عبد اللطيف:
    يونيو 22, 2024 الساعة 2:36 م

    يستحيل لمن له احساس ان يحضر مهرجان موازين مع الحرب على غزة

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