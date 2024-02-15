المغرب.. انطلاق اجتماعات “برلمانات المتوسط” دون إسرائيل

الرباط: انطلقت اجتماعات “الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط” في دورتها السابعة عشرة، الخميس، في مقر البرلمان المغربي بالرباط، “دون مشاركة ممثل الكنيست الإسرائيلي”، وفق مصدر برلماني.

وقال البرلماني، مفضلا عدم ذكر اسمه: “المعلومات التي نتوفر عليها لحد الآن، أن الكنيست الإسرائيلي لن يشارك في اجتماعات برلمانات المتوسط”.

وأضاف: “إسرائيل شاركت في الدورة 16 للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط التي نظمت في مارس/ آذار الماضي في مقر البرلمان المغربي، لكن اليوم الوضع مختلف”.

وتابع: “أحداث الحرب في غزة تجعل من الصعب مشاركة إسرائيل في الاجتماعات” دون تفاصيل أكثر.

والاثنين، قال مجلس النواب المغربي، إن مقر المجلس سيحتضن يومي 15 و16 فبراير/ شباط الجاري، الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والقمة الثامنة للرؤساء، دون ذكر تفاصيل عن الدول المشاركة في الاجتماعات.

وبحسب المنظمين، فإن الاجتماعات ستناقش الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، ودور الجمعية في التعاون الأورومتوسطي، بالإضافة إلى المصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة.

(الأناضول)