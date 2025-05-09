الرباط- “القدس العربي”:

كشفت السلطات المحلية بمحافظة فاس المغربية، عن حصيلة الوفيات جراء انهيار عمارة سكنية من عدة طوابق بأحد أحياء المدينة، وذلك ليلة الخميس- الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن السلطات المحلية للمدينة، إن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء انهيار البناية السكنية المذكور ة، التي توجد بالحي الحسني، المرينيين بفاس.

وقضت ساكنة المنطقة ليلة مرعبة جراء الانهيار المخيف، وتحدثت أنباء في البداية عن سقوط ستة قتلى فيما عدد الجرحى لم يتغير وهو سبعة أشخاص تتفاوت خطورة إصاباتهم، وكان لتدخل السلطات المحلية من دفاع مدني وأمن وطني، الأثر الكبير في السيطرة على الوضع، حيث انتقلت إلى عين المكان فور إشعارها بالحادث وباشرت عمليات البحث والإنقاذ.

وجرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط الحادث وإجلاء قاطني المنازل المجاورة للبناية المنهارة، وذلك في إجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم.

وتتواصل إلى حدود كتابة هذا التقرير عمليات البحث والتمشيط الدقيق تحت أنقاض العمارة المنهارة للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين أو محاصرين آخرين. كما جرى نقل المصابين إلى مصالح المستعجلات بمستشفى الغساني في فاس لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

من جهتها، عملت السلطات المختصة على فتح بحث بخصوص انهيار هذه البناية التي كانت ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وكانت موضوع أوامر بالإخلاء موجهة لشاغليها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التدوينات حول واقعة الانهيار، معززة بمقاطع فيديو وصور توثق لمشاهد من الحادث الأليم.