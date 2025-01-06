المغرب: برلماني معارض يتهم وزير الصحة بمحاولة تسريب معطيات المواطنين لإسرائيل

البرلمان المغربي (أ ف ب)

الرباط ـ”القدس العربي”:

وجه البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” المعارض، عبد الله بووانو، اتهامات لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص صفقة لرقمنة المعطيات التعريفية الصحية الخاصة بالمغاربة، وأتاحتها لجهات أجنبية، عبر التعاقد مع شركة أمريكية.

وفي كلمة أمام الملتقى الوطني للهيئات المجالية للفضاء المغربي للمهنيين (هيئة تابعة للحزب)، اتهم القيادي الإسلامي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمحاولة تمرير صفقة مع شركة أمريكية بهدف رقمنة المعطيات التعريفية الصحية للمغاربة، وقال بووانو إن الهدف من هذه الصفقة جعل هذه المعطيات متاحة لجهات أجنبية ومنها إسرائيل.

وأوضح رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في البرلمان أن وزير الصحة أمين التهراوي الذي تم تعيينه في هذا المنصب على إثر التعديل الحكومي، قام بإلغاء صفقة تتعلق برقمنة المعطيات التعريفية للمغاربة، حتى يسهل وضع ملفات صحية مرقمنة في المراكز الاستشفائية.

ووجه عبد الله بووانو خطابه إلى وزير الصحة قائلاً “نعلم أنك تبحث عن شركة أمريكية لتمرير الصفقة بتعاون مع القطاع الخاص بغرض وضع معلومات المغاربة عند جهات أجنبية وإسرائيلية”، وحذّره بكون المعارضة ستظل تراقب عمله، قائلا فيما يشبه الوعيد “سوف نتابع ما تفعل”.

وانتقد أيضا “تعاون” الوزير المذكور مع القطاع الخاص في مجال الصحة، ووصفه بـ “القطاع المنتشر كالسرطان”، وطالبه بالعمل على تفعيل الهيكلة الجديدة و”معالجة ما تعانيه الشغيلة عوض الانشغال بأمور أخرى دون إحداث أي تغييرات تخدم القطاع”.