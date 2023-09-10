المغرب بعد رعب «ليلة الزلزال»: حداد وحزن عامّ… مساعدات عربية ودولية والجزائر تفتح المجال الجوي

لندن – «القدس العربي»- ووكالات: شيّع المغرب، أمس الأحد، ضحاياه، بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد إذ ناهزت قوته نحو 30 قنبلة ذرية، وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص. وقد بدأت، تتكشف أكثر آثار المأساة، حيث قرى بكاملها دمرت، وعائلات دفنت أبنائها، وأخرى افترشت الشوارع بعد أن باتت بلا مأوى.

ووفق وزارة الداخلية المغربية بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421. ومساءً، بثّت قنوات تلفزيونية لقطات جوية تظهر قرى بأكملها وبيوتها الطينية في منطقة الحوز مدمّرة بالكامل.

ووفق ما كتب بيل ماكغواير، أستاذ الجيوفيزياء والمخاطر المناخية في جامعة كوليدج لندن، في “صنداي تايمز” البريطانية، فإن الزلزال ناهزت قوته نحو 30 قنبلة ذرية كتلك التي ضُربت بها مدينة هيروشيما اليابانية، وهو ما يفسر عدد المباني التاريخية التي دُمرت في مدينة مراكش نفسها، رغم بُعدها عن مركز الزلزال بنحو 40 ميلاً، كما يفسّر استشعاره في بلدان قريبة كالجزائر واسبانيا والبرتغال.وعرضت دول العالم مساعداتها للمغرب، فقد أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، أن بلاده “أبلغت الحكومة المغربية بوضوح أنها مستعدة لتقديم مساعدة كبيرة”. وأضاف: “لدينا فرق بحث وإنقاذ جاهزة للانتشار” و”مستعدون أيضا للإفراج عن أموال في الوقت المناسب لمساعدة الشعب المغربي على النهوض ومواجهة هذه المأساة المروعة”.

كما بيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث عن “مأساة أثرت علينا جميعا”، أن باريس “حشدت كافة الفرق الفنية والأمنية لتتمكن من التدخل عندما ترى السلطات المغربية ذلك مفيدا”.وأشار إلى أن السلطات المغربية “تعرف بالتحديد ما يمكننا توفيره وطبيعته وتوقيت ذلك”، مؤكدا أنه “في اللحظة التي يتم طلب هذه المساعدة، سيتمّ إرسالها ونحن مستعدون لذلك”.في السياق أرسلت إسبانيا فريقا من 56 مسعفا. وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية إقلاع طائرة عسكرية من طراز أ400 من قاعدة سرقسطة (شمال شرق) متجهة الى مراكش مع فريق مسعفين “للمساعدة في عمليات البحث وانقاذ الناجين من الزلزال”.

كذلك عرضت الجزائر مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لها، حيث تتمثل هذه المساعدات في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عونا متخصصا موزعين وفق التخصصات، كما تمّ تسخير فريق سينوتقني مختص في عملية البحث تحت الأنقاض.

ميسي يقدم تعازيه لعائلات الضحايا والمصابين

قدم نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تعازيه ومواساته، معربا عن تضامنه مع أسر وعائلات كل الضحايا والمصابين بسبب زلزال المغرب المدمر، والذي ضرب البلاد مساء الجمعة. وكتب ميسي عبر خاصية القصص بحسابه الشخصي على منصة “إنستغرام”: “أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، وكل القوة للجرحى والمتضررين من الكارثة الفظيعة”.

رسّام سوري يتضامن بالرسم مع منكوبي الزلزال

أعرب رسّام الغرافيتي السوري عزيز أسمر، عن تضامنه مع منكوبي زلزال المغرب عبر الرسم على جدران مبنى مهدّم في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

الرسّام الذي بات يُعرف برسمه أبرز الأحداث العالمية على جدران المباني المهدّمة في إدلب، اختار التفاعل مع زلزال المغرب على الطريقة نفسها.

ومن خلال رسوم رسمها على جدران أحد المباني المنهارة جراء هجمات النظام السوري على بلدة بنّش شمالي إدلب، جسّد أسمر آلام الشعب المغربي جراء الكارثة الطبيعية التي حلّت بهم.

كما اختار الفنان السوري جدران مبان تهدّمت جراء زلزال 6 فبراير/ شباط الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، لرسم كتابات خاطب بها المغاربة، مثل “آلامكم آلامنا”.

وفي حديثه للأناضول، قال رسّام الغرافيتي السوري إنهم شعروا في إدلب بحزن كبير جراء ما حلّ بالشعب المغربي بسبب الزلزال.

وأعرب عن تضامنه مع الشعب المغربي عبر مشاركته آلامهم على طريقته الخاصة.