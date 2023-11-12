المغرب.. بنكيران يحذر من تهجير الفلسطينيين ويشيد بصمود حماس

الرباط: حذر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض) عبد الإله بنكيران من خطورة محاولة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأشاد بصمود حركة “حماس” في المواجهة المتواصلة أمام الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

حديث بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، جاء خلال كلمة في وقت متأخر من ليلة السبت بالعاصمة الرباط، ضمن لقاء حزبي تم نقله بتقنية البث المباشر باليوتيوب.

وأكد بنكيران خطورة محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة، “على اعتبار زعم إسرائيل أن حدودها تمتد من النيل إلى الفرات”.

وأشاد بحركة “حماس”، ونفى صحة الاتهامات الإسرائيلية للحركة باتخاذ المدنيين كدروع بشرية.

وأثنى على “صمود حماس لحدود اليوم.. كل يوم تتأخر فيه إسرائيل عن تحقيق انتصارها على حماس هو معجزة، خاصة أن القطاع يتعرض للضرب والتقتيل والقنابل طول الليل والنهار بدون توقف”.

بنكيران قال إن “إسرائيل تقتل المدنيين لتهجير الشعب”، واصفا ما يحدث بـ”الجريمة ضد الإنسانية”، ومتسائلا باستنكار: “أين هو العقل الغربي فيما يحدث؟”

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.

بينما قتلت حركة “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

(الأناضول)