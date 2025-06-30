المغرب.. تأييد حكم قضائي بسجن الصحافي حميد المهداوي عاما ونصف بعد دعوى ضده من وزير العدل 

الرباط : أيدت محكمة الاستئناف في المغرب، الاثنين، حكما بسجن الصحافي حميد المهداوي، لمدة عام ونصف؛ لإدانته بتهم منها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير بالأشخاص والسب العلني”.

وقال موقع بديل (خاص) الذي يملكه المهداوي، إن “محكمة الاستئناف بالرباط، أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها مليون و500 ألف درهم (150 ألف دولار)، لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بهذه العقوبة بحق المهداوي.

وكان وزير العدل تقدم بشكوى ضد المهداوي تتضمن اتهامه بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير بالأشخاص والسب العلني”.

ويعتبر هذا الحكم نهائيا إذا لم يلجأ المهداوي إلى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البلاد.

(وكالات)