المغرب.. تحذير من أمطار رعدية قوية الأربعاء والخميس

الرباط: حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب (حكومية) من أمطار رعدية قوية الأربعاء والخميس في عدد من مناطق المملكة.

جاء ذلك وفق نشرة إنذارية للمديرية، الأربعاء، بعد تسجيل أمطار فاقت 150 ملم الجمعة والسبت الماضيين؛ ما تسبب في فيضانات بمناطق عدة جنوبي البلاد.

وتعتبر هذه النشرة السادسة على التوالي خلال أيام قليلة.

وأوضحت المديرية أن “هذه الأمطار الرعدية (30 – 90 ملم) ستكون مصحوبة برياح مرتقبة الأربعاء والخميس، في إقليم فكيك (جنوب شرق)” على الحدود مع الجزائر.

وتابعت أن “الظاهرة الجوية نفسها ستهم كلا من عمالات (محافظات) وأقاليم جرادة وبولمان وميدلت والرشيدية (جنوب شرق) وتتراوح بين 50 و70 ملم مرتقبة الأربعاء، وبين 30 و50 ملم في نفس اليوم بكل من وجدة وتاوريرت (شرق)”.

وتأتي هذه النشرة بعد إعلان السلطات، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات وسيول اجتاحت محافظات جنوب شرقي البلاد إلى 18 وفاة و4 مفقودين، بالإضافة إلى انهيار 56 منزلا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان آنذاك، إن من بين الضحايا 3 أجانب من كندا وبيرو وإسبانيا.

وأوضح متحدث الداخلية رشيد الخلفي، في البيان، أن “التساقطات (المطرية) المهمة المسجلة في يومين (الجمعة والسبت) تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل وتتجاوز أحيانا، ببعض المناطق، المقدار السنوي المعتاد”.

وأكد تواصل الجهود “لفك العزلة عن المناطق المتضررة، وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات”.

ومنذ أيام، تشهد مناطق في جنوب البلاد أمطارا غزيرة أنعشت مخزون السدود، التي تعاني ندرة المياه بسبب تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، ما أضر بالقطاع الزراعي.

(الأناضول)