المغرب: تحرير طاقم سفينة من محاولة قرصنة نفذها 54 مهاجرا غير نظامي

الرباط: تمكنت البحرية المغربية، الاثنين، من تحرير طاقم سفينة شحن تحمل علم ليبيريا، بعد محاولة قرصنة نفذها 54 مهاجرا غير نظامي قبالة ساحل طانطان بالمحيط الأطلسي.

جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي).

ولفت البيان إلى أن “وحدتين تابعتين للبحرية الملكية تمكنتا، الاثنين، من تحرير طاقم سفينة شحن تحمل العلم الليبيري، كانت تبحر على بعد 110 كلم بعرض ساحل طانطان (بإقليم الصحراء)، دون وقوع أي حادث”.

وأوضح أنه “إنذارا من المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري بالرباط، أفاد بأن طاقم سفينة شحن تحمل العلم الليبيري، تعرض للتهديد من قبل مرشحين للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون تحويل وجهتها نحو جزر الكناري (الخاضعة للإدارة الإسبانية)”.

وذكر البيان أنه “تم على الفور إرسال وحدتين تابعتين للبحرية الملكية على متنهما فرقة خاصة كوماندوز إلى عين المكان، تمكنتا من تحرير الطاقم دون تسجيل أي حادث”.

كما “جرى نقل المهاجرين غير النظاميين، البالغ عددهم 54 شخصا، إلى ميناء طانطان بإقليم الصحراء الجنوبي، وتم تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية” بهذا الخصوص.

(الأناضول)