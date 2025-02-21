المغرب: تخليد ذكرى حراك «20 فبراير» بوقفة أمام البرلمان وتساؤلات عمّا تحقق من مطالب اجتماعية وسياسية

الرباط ـ «القدس العربي»: خلّد عدد من المغاربة الخميس، الذكرى 14 لحركة 20 شباط/ فبراير، بتنظيم وقفة احتجاجية احتضنتها الساحة المقابلة لمبنى البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، وتكررت الشعارات نفسها التي كان قد رفعها رواد الحركة الاجتماعية من شباب، بعضهم ابتعد عن الأضواء، فيما غادر البعض الآخر الدنيا مثل “أيقونة” الحراك، أسامة الخليفي، الذي توفي منذ أيام بعد معاناة مع المرض.

الوقفة التي وصفت بـ “الرمزية”، بالنظر إلى عدد المشاركين فيها مقارنة بتاريخ انطلاقها في 2011، رفعت فيها شعارات أعادت ذكريات تلك التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة الرباط وعدد من المدن الأخرى.

وشارك في تخليد ذكرى مرور 14 عاماً على “حركة شباب 20 شباط/فبراير” مواطنون من مختلف الأعمار بعد أن كانت انطلاقتها على يد شباب متحمس انضمت إليهم حينها أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات حقوقية.

وحراك “20 فبراير” حركة احتجاجية مغربية انطلقت في 20 شباط/فبراير 2011، مستلهمة روح “الربيع العربي” الذي شهدته عدة دول عربية آنذاك. وجاءت الدعوة إلى الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالبت مجموعة من الشباب والنشطاء بإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية، وتمثلت المطالب الأساسية في دستور ديمقراطي يحدّ من صلاحيات القصر ويوسّع اختصاصات البرلمان والحكومة، وإقرار فصل حقيقي للسلطات، وتعزيز استقلالية القضاء، فضلاً عن محاربة الفساد والاستبداد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإطلاق إصلاحات اقتصادية تقلل الفوارق الاجتماعية وتوفر فرص عمل للشباب.

وفي 9 آذار/مارس 2011، أعلن العاهل المغربي محمد السادس عن إصلاحات دستورية استجابةً لجزء من مطالب الحراك، تلاها استفتاء شعبي على دستور جديد في تموز/يوليو 2011، إذ شملت التعديلات بعض التغييرات في توزيع السلطة، لكنها لم تحقق جميع مطالب الحركة، وفق مراقبين. وأدى الحراك إلى تشكيل حكومة يقودها حزب “العدالة والتنمية” بعد انتخابات 2011، واستمرت الاحتجاجات رغم الإصلاحات، لكنها فقدت زخمها تدريجيًا. ومع ذلك، ترك الحراك بصمة في المشهد السياسي المغربي، حيث دفع نحو توسيع النقاش حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمطالبة بالمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

ورغم تراجع الحركة، تظلّ مطالبها حاضرة في الخطاب السياسي المغربي، ويُنظر إليها كتجربة فريدة في تاريخ الاحتجاجات في المغرب. وبالموازاة مع إحياء الذكرى على أرض الواقع، الخميس، شكّلت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة أخرى لتخليد انطلاق هذه الحركة، عبر مجموعة من التدوينات استرجعت اللحظة، وعادت بصيغة اليوم إلى مطالب أمس، كما تساءلت عما تحقق اليوم من مكاسب.

وقالت الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية، لطيفة البوحسيني، إن “اليوم ذكرى كل الذكريات” و20 شباط/ فبراير ليس يومًا في روزنامة روتينية ولا تاريخاً ضمن تواريخ الحياة التي تنساب دون أثر، بل هو موعد مع التاريخ، ولحظة تاريخية منفلتة لا يلتقطها إلا اللبيب”.

وعادت الناشطة الحقوقية في تدوينة نشرتها على صفحتها بفيسبوك إلى لحظات انطلاق الحركة والدوافع التي أدت إلى خروج عدد كبير من الشباب حينها إلى الشارع لتصدح الحناجر بالشعارات المطلبية، وتوقفت في تدوينتها عند الحاضر وتلك “المياه الكثيرة التي جرت تحت الجسر منذ ذلك التاريخ”، و”معها الكثير من التراجعات الخطيرة التي عادت بنا إلى ما قبل التناوب وحفرت أخاديد عميقة لا تبدو آفاق الخروج منها قريبة”، وفق تعبيرها.

وأكدت الأستاذة الجامعية عدم شفائها بعد من 20 شباط/فبراير (تقصد الحركة)، كما عبرت عن اعتقادها بأنها لن تشفى “أبداً مما حملته تلك الحركة من آمال وتطلعات”، وختمت بما يشبه التهنئة: “كل 20 شباط/فبراير والأمل يتجدد في الأجيال الشابة من كل الأطياف”.

وتساءلت صفحة تعود لـ “كاب راديو المغرب”، عمّا تحقق وماذا تبقى بعد مرور 14 عاماً؟ فيما قال الصحافي يونس مسكين إن “الإرهاب يحارب بالأمن والقضاء والسجن نعم، لكنّه يحارب أيضاً بالتنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز المشاركة المواطنة وفتح آفاق التطوّر والتغيير بالطرق السلمية والمدنية أمام المجتمع”.

ووفق تدوينة الصحافي، فإن ذكرى 20 شباط/فبراير كانت محطة فارقة في التاريخ السياسي المغربي المعاصر، حيث خرج آلاف الشباب إلى الشوارع مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة وبإصلاحات سياسية عميقة”.

ومع ذلك، يوضح مسكين، فإنه “بعد أربعة عشر عاماً على اندلاع هذه الاحتجاجات، ما تزال الهوة بين الدولة والشباب تتّسع، بل إن جزءاً من الجيل الذي نادى بالإصلاح أو وُلد في سياق المطالبة به وجد نفسه، لأسباب متعددة، في صفوف خلايا إرهابية خطيرة، كما تكشفه الاعتقالات المتوالية للمصالح الأمنية المغربية”.

وارتأى حزب “النهج الديمقراطي العمالي” اليساري المعارض تخليد الذكرى بتدوينة مقتضبة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد فيها أن ذكرى هذه الحركة “تحل هذه السنة في ظل وضع كارثي غير مسبوق على جميع المستويات”، وفق تعبيره.

ومن بين سمات هذا الوضع، حسب الحزب المذكور، “تنامي الفوارق الطبقية بفعل السياسة الليبرالية المتوحشة، وإمعان الدولة المغربية في تمرير إملاءات الدوائر المالية الإمبريالية المتجسدة في إغراق المغرب في المديونية والتضخم، والانخفاض الحاد لنسب النمو، والإمعان في خصخصة كل القطاعات الاستراتيجية والخدمات الاجتماعية الحيوية، كالماء والكهرباء والتعليم والصحة”.

كما تحدث “النهج” عما سماه “تمرير مخططات وقوانين رجعية كمشروع القانون التجريمي للإضراب والمشروع التخريبي لأنظمة التقاعد ومخططات طبقية أخرى، مع توسيع دائرة الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والاعتقال السياسي والمتابعات الموجهة ضد العمال والطلبة والصحافيين والمعطلين ونشطاء الحراكات والنضالات الشعبية وكل المطالبين بالحقوق المشروعة”.

ومن جهته، أشار ناشط اسمه محمد الحراق، إلى أن “20 شباط/ فبراير 2011 من التواريخ التي تترك أثراً لا يُمحى من مسار حياتنا”، مبرزًا أنها “كانت صرخة جماعية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كانت محطة أتاحت لبعضنا فرصة أن يعيد تعريف نفسه”.

ووفق صاحب التدوينة، فإن ذلك التاريخ “سيظل محفوراً في الذاكرة الجماعية، شاء من شاء وكره من كره، لأنه كان ثمرة نضجت في سياق مليء بالأشواك وتهافت العديد لإسقاطها أو قطفها، حيث تجرأ فيه الناس على الأمل، على الإيمان بالممكن، وعلى الحلم بمغرب أفضل. حملوا مطالب واضحة وساروا بها في مسيرات سلمية. لم تكن مجرد احتجاجات عابرة، بل كانت تطلعًا جماعيًا نحو مستقبل أفضل، حيث لا تُهان الكرامة الإنسانية، ولا تكون العدالة الاجتماعية مجرد شعارات جوفاء، ولا تُصادر الحريات”.

وأضاف المدون أنه “بعد أربعة عشر عاماً من ذلك اليوم التاريخي، لا يزال 20 شباط/فبراير بوصلة تُرسم على خريطة السياسات والتحليلات، وحتى في كوابيس البعض، لترشدنا جميعًا نحو أمل ما زال يحاول البعض وأده كل يوم والبعض تجديد مكاسبه. لكن القطارات لا تعود لتأخذ من تأخر عن ركوبها أو من اختار انتظارها خارج محطاتها”.