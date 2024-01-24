المغرب تسقط زامبيا بهدف وتمنح كوت ديفوار بطاقة الصعود لدور الـ16 بأمم إفريقيا

سان بيدرو (كوت ديفوار): أختتم منتخب المغرب مشواره في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بالفوز 1 / صفر على منتخب زامبيا، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا بدون أهداف.

وارتفع رصيد منتخب المغرب، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية في وقت سابق، إلى 7 نقاط في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب الكونغو الديمقراطية.

في المقابل، جاء منتخب زامبيا في المركز الثالث بنقطتين، ليودع المسابقة رسميا بعدما فشل في التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول المتأهلة إلى دور الـ16، ويمنح منتخب كوت ديفوار (المضيف)، بطاقة الترشح للدور المقبل، باعتباره ضمن أفضل 4 ثوالث.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وجاء منتخب تنزانيا في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

وتقمص حكيم زياش دور البطولة في مباراة المغرب وزامبيا، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

يذكر أن منتخب المغرب افتقد مدربه وليد الركراكي، الذي نفذ عقوبة الإيقاف 4 مباريات، من بينهم مباراتان مع وقف التنفيذ، المفروضة عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في أعقاب المشهد العبثي الذي شهدته المباراة أمام الكونغو الديمقراطية بالجولة الماضية.

(د ب أ)