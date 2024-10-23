المغرب.. تعديل وزاري يأتي بـ14 وجها جديدا ويحافظ على التكنوقراط

الرباط: شهد المغرب، الأربعاء، تعديلا وزاريا موسعا رفع عدد وزراء الحكومة من 24 إلى 30 وزيرا، إضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وشمل هذا التعديل دخول 14 وزيرا جديدا، وخروج 8 وزراء، وحفاظ 16 وزيرا على مناصبهم، بينهم وزراء التكنوقراط الـ6.

وهذا التعديل الوزاري الأول على حكومة أخنوش، منذ تكليف الأخير بالمنصب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

المغادرون

غادر حكومة أخنوش كل من: وزير الصحة خالد آيت طالب، ووزير الفلاحة محمد الصديقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي، ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار، ووزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي.

الوزراء الجدد

انضم إلى الحكومة 14 عضوا جديدا بمناصب وزارية سواء بصفة وزير أو وزير منتدب أو كاتب دولة.

ومن بين الأعضاء الجدد بالحكومة، 8 شغلوا مناصب الوزراء الذين غادروا، وهم: وزير الصحة أمين التهراوي، ووزير الفلاحة أحمد البواري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين ميداوي، ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، إضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة نعيمة بنيحيى، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان.

كما دخل الحكومة 6 أعضاء جدد بمناصب وزارية جديدة تحت مسمى كتاب دولة، وهم: كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم، إضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي.

والوزير المنتدب يكون تحت سلطة وزير آخر في قطاع محدد، ويعمل عادةً على تنفيذ مهام محددة داخل الوزارة الرئيسة.

أما كاتب الدولة فهو عضو في الحكومة، يعمل عادة تحت إشراف وزير رئيس أو وزير منتدب، ومسؤولياته تكون محدودة مقارنة بالوزير أو الوزير المنتدب.

الوزيرات

ضمت الحكومة الجديدة 6 وزيرات، 3 حافظن على منصبهن، و3 أخريات جديدات، وهو ما يعني أن نسبة الوزيرات بها بلغ 20 في المئة من إجمالي التشكيلة الحكومية.

وبخصوص الوزيرات اللاتي حافظن على مناصبهم، يتعلق الأمر بوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وبشأن الجديدات، فيتعلق الأمر بنعيمة بنيحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

التكنوقراط

حافظ 16 وزيرا على مناصبهم بحكومة أخنوش، بمن فيهم وزراء التكنوقراط الستة، وهم وزراء غير منتمين سياسيا، ويسيّرون قطاعات وازنة.

ويتعلق الأمر بكل من: وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

كما حافظ وزراء آخرون من غير التكنوقراط على مناصبهم وهم: وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجارة والصناعة رياض مزور، إضافة إلى: وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، ووزير الشباب محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري.

إلى جانب: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

وبخلاف أخنوش، ارتفع عدد أعضاء الحكومة بذلك من 24 وزيرا إلى 30 وزيرا حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس، استقبل في القصر الملكي بالرباط، الأربعاء، أخنوش وأعضاء الحكومة بصيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 كلف العاهل المغربي أخنوش برئاسة الحكومة، بعد فوز حزبه “التجمع الوطني للأحرار” (وسط) بالانتخابات البرلمانية.

وإضافة إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يشغل أخنوش منصب أمينه العام، تضم الأغلبية البرلمانية حزب “الأصالة والمعاصرة” (ليبرالي) وحزب “الاستقلال” (محافظ).

وجاءت التشكيلة الحكومية على الشكل التالي:

– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

1- عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

2- ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

3- عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

4- أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

5- محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

6- نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

7- نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

8- محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

9- أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

10- فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

11- أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

12- يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

13- رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.

14- فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

15- عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

16- ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

17- عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

18- محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

19- نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

20- عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

21- كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

22- فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

23- مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

24- أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

25- زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

26- عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.

27- أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.

28- هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.

29- لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.??

30- عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.

(الأناضول)