المغرب.. تفعيل “اليقظة الصحية” لمنع تسلل “بق الفراش”

الرباط: أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الثلاثاء، عن تفعيل “نظام اليقظة الصحية” لمواجهة أي احتمال لتسرب حشرة “بق الفراش” إلى البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الصحة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وأضاف البيان أنه “تفاعلا مع خبر انتشار حشرة بق الفراش في إحدى الدول الأوروبية (في إشارة إلى فرنسا)، ومن أجل ضمان عدم دخولها إلى التراب الوطني عبر البوابات الحدودية للمملكة، باشرت وزارة الصحة بتنسيق مع مختلف السلطات العمومية المتدخلة في مجال المراقبة الصحية على الحدود، إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية والرصد الاستباقي، تحسبا لأي تسلل وانتشار لهذه الحشرة”.

وأشارت إلى أنه “على إثر إنذار صادر عن ربان سفينة قادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا أمس الإثنين، وبعد الاشتباه في وجود بق الفراش في مقصورة الطاقم، قامت مصالح المراقبة الصحية الحدودية بميناء طنجة المتوسط، التابعة لوزارة الصحة بتفعيل الإجراءات التي يتم بها العمل في مثل هذه الحالات”.

وتابعت: “بحيث دأبت على إجراء تفتيش دقيق لجميع مكونات السفينة وحمولتها والأماكن العامة على متنها، وقد بينت نتيجة التفتيش عدم وجود أي حشرة على متن السفينة بما في ذلك بق الفراش”.

وفي فرنسا، أظهرت مقاطع مصورة “بق الفراش”، الذي يغزو وسائل النقل العام، ودور السينما، وغيرها من مجالات الحياة اليومية في .

وقال نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار، الأحد، لمحطة “LCI” الإخبارية الفرنسية: “علينا التحلي بالهدوء، وأن نفهم أنه في الواقع لا يوجد أحد في مأمن”.

(الأناضول)