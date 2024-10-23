المغرب: تقرير حول انتشار الفساد يحرج حكومة أخنوش… ورئيس جمعية حماية المال العام ينتقد «ترهيب الجمعيات والمؤسسات الدستورية»

الرباط ـ «القدس العربي»: تفاعلت الحكومة المغربية بانزعاج كبير مع المعطيات الواردة في تقرير حديث لـ “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” (مؤسسة رسمية)، تؤكد فيه انتشار الفساد بشكل كبير في المؤسسات العمومية، وتقدم خلاله تشخيصاً، معتمدة في ذلك على المعطيات والأرقام.

وشنّ وزراء من الحكومة المغربية هجوماً حاداً على الهيئة التي قالت إن المغرب بحصوله على درجة 38/100 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، يكون قد تراجع بـ 5 نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُكرساً مسلسل التراجع في هذا المؤشر، الذي انعكس بدوره على ترتيب المغرب منتقلاً من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعاً بـ 24 رتبة خلال 5 سنوات الأخيرة.

وأبرز التشخيص الذي قامت به الهيئة أن المغرب احتل، على المستوى العربي، الرتبة التاسعة مسبوقاً بكل من الإمارات وقطر والسعودية والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعاً بـ 12 دولة. ووقف على تراجع ترتيبه بدرجتين على المستوى الإفريقي، محتلاً مرتبة وسطى ومسبوقاً بـ 16 دولة.

آخر هذه الانتقادات صدرت عن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، معلقاً بالقول: “إن البعض يحاول أن يصور أن مسؤولي المغرب كلهم فاسدون، وأنه لا وجود لمسؤول نظيف اليد في هذه البلاد”.

وأبرز المسؤول الحكومي خلال رده على سؤال شفهي في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) متعلق بالإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة، أن “التقارير الرسمية عن الفساد لا يجب أن تكون كلاماً مطلقاً، بل أن تقترن بدلائل، وأن يتم تقديم مبررات وتوضيحات عن المتورطين المباشرين”، واستطرد قائلاً: “من غير الممكن رمي المسؤولين بتهمة الفساد دون تقديم دلائل ولا تبريرات”.

ودعا وهبي إلى تحديد زمان ومكان الفساد بالأدلة، ذلك أن الاتهام بجريمة الفساد كالاتهام بجريمة القتل”، لافتاً إلى أن “النيابة العامة تقوم بعملها كما يجب، وتتابع المتورطين في الفساد”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، عقب أيام قليلة من صدور تفاصيل التقرير المثير للجدل، وجّه سهام انتقاداته للهيئة، معبراً عن اندهاشه “من عدم الانتباه إلى كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة”، وسأل المؤسسة الدستورية نفسها عن “حصيلتها في مجالات الاختصاصات الموكولة لها”. وتابع: “هل اختصاصات هذه المؤسسة لا تضم تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحوْكمة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة؟”.

وقال مصطفى بايتاس، إن “من يعرف الفساد والمعطيات والتفاصيل المتعلق به، يجب أن يتوجه للقضاء لأنه الجهة الوحيد المخول لها زجر ومتابعة الفاسدين”.

تعقيباً على ردود فعل الوزراء، قال محمد الغلوسي رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، إنه بات من الواضح أن الحكومة تضايقت كثيراً من ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وحصل إجماع داخل مكوناتها بأن هذا الموضوع أصبح مزعجاً ومثيراً للقلق، وأنها مستعدة للحزم مع كل الجهات التي تثير هذا الملف الشائك كيفما كانت طبيعة هذه الجهات سواء جمعيات مدنية أو مؤسسات دستورية، ولذلك فإنها “تسير بخطى حثيثة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد ومواجهة المؤسسات الدستورية المثيرة للموضوع لحشرها في الزاوية وتحويلها إلى مؤسسات صورية”، وفق قوله.

وأبرز الناشط الحقوق أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العدل تحدثا باللغة نفسها وشعر هذا الأخير بنشوة خاصة لأنه لم يعد يتحدث وحده في الموضوع، وأفاد أن موضوع مكافحة الفساد ظاهرة معقدة ولا تقبل التسطيح الذي تم استعماله من طرفهما، وأبرز أن “الأمر يتعلق بمدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة معضلة الفساد، وهي معضلة جعلت المغرب في المرتبة 97 من أصل 180 دولة على مستوى مؤشرات إدراك الفساد الذي يستنزف ما يقارب 50 مليار درهم سنويا”.

ووفق المحامي والحقوقي نفسه، فإن المغاربة لا يمكن الكذب عليهم أو مغالطتهم بـ “تصريحات تتوخى ترهيب الجمعيات والمؤسسات الدستورية بخلفية طمأنة لصوص المال العام وتقمص الحكومة لدور المحامي الشرس للدفاع عنهم”، وفق تعبيره.

وفي التقرير الذي سبق أن لـ “القدس العربي” أن نشرت تفاصيله، أكّدت “الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، تراجع المغرب على مستوى مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أنماط الديمقراطية، وتراجعه على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي، وكذا تراجعه في المؤشرات الفرعية المتعلقة باستقلال القضاء وحرية الصحافة وبالخدمات على الإنترنت، والمنبثقة عن مؤشر النزاهة العمومية الذي يصدره مركز الأبحاث الأوروبي لمكافحة الفساد وبناء الدولة. وسجل تقرير الهيئة أن الفساد يحتل المرتبة الـ 8 ضمن انشغالات مسؤولي المقاولات التي شملتها الدراسة، وتعتبر الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات الأكثر شهرة لدى مسؤولي المقاولات، وأن 68 في المئة من المقاولات تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جداً في المغرب، وأن الحصول على التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والصفقات والمقتنيات العمومية، والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص، تعد بالنسبة للمقاولات المجالات الثلاثة الأكثر تضرراً من الفساد.

وفيما يتعلق بالتجربة حول الفساد، صرح 23 في المئة من مسؤولي المقاولات أنهم تعرضوا على الأقل لواحد من أشكال الفساد خلال الـ 12 شهراً الماضية، وأن أغلب الحالات (أكثر من 90 في المئة) تتعلق بطلبات مباشرة أو غير مباشرة من لدن الموظفين المعنيين، في حين أن نسبة 3 في المئة فقط من المقاولات التي تم استجوابها صرحت أنها قدمت رشاوى بمبادرة منها. وبالنسبة لأسباب طلب أو دفع الرشوة بالنسبة للمقاولات، فتتمثل في غالب الحالات في الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها. ويأتي بعد ذلك السعي لتسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية.