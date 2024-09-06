المغرب تكتسح الغابون برباعية في تصفيات أمم أفريقيا

الدار البيضاء: اكتسح المنتخب المغربي ضيفه الغابوني 4 1/، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام على أرضه.

وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة العاشرة عن طريق حكيم زياش من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 26 بالطريقة ذاتها.

وفي الدقيقة 40 سجل المنتخب الجابوني هدفه الوحيد عن طريق بيير إيمريك أوباميانج، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة .59

واختتم أيوب الكعبي أهداف المنتخب المغربي في الدقيقة .82

وتضم المجموعة كذلك كل من منتخبي أفريقيا الوسطى وليسوتو، حيث فاز منتخب أفريقيا الوسطى في المباراة التي جمعتهما أول أمس الخميس بنتيجة 1/3.

(د ب أ)