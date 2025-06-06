المغرب.. تنظيم أكثر من 70 مظاهرة تنديدا بـ الإبادة الإسرائيلية في غزة

الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) أنها نظمت، الجمعة، أكثر من 70 مظاهرة في العديد من المدن، تضامنا مع غزة ضد الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الهيئة في بيان، إن “الشعب المغربي خرج، الجمعة، في أكثر من 70 مظاهرة بـ 46 مدينة استجابة لنداء الهيئة في إطار جمعة طوفان الأقصى رقم 79”.

وبحسب البيان، “أكدت فعاليات اليوم (الجمعة) أن الشعب المغربي وقواه الداعمة لفلسطين، مستمرة في التضامن والدعم والنصرة لغزة خاصة ولفلسطين عامة”.

وندد “بما يقع في غزة من تقتيل وتشريد وتجويع ممنهج وحصار خانق، واستهداف لكل معاني الحياة الكريمة التي تضمنها كل الأعراف والمواثيق الدولية، في ظل أكبر عملية قتل يعرفها التاريخ، وسط صمت دولي رسمي مفضوح وغير مبرر”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وقبل الإبادة كانت إسرائيل تحاصر غزة طوال 18 عاما، واليوم بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم.

(وكالات)