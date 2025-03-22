المغرب تهزم النيجر في الدقائق الأخيرة وتحقق الفوز الرابع في تصفيات المونديال

وجدة (المغرب): حقق المنتخب المغربي فوزا في الدقائق الأخيرة على نظيره النيجري 2/ 1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن النيجر صاحب المركز الثاني، وتنزانيا صاحب المركز الثالث.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أربعة فرق فقط، بعد إيقاف الكونغو برازفيل من جانب (فيفا) وانسحاب منتخب إريتريا.

وحقق منتخب المغرب، الذي تستضيف بلاده كأس أمم أفريقيا نهاية العام الجاري، فوزه الرابع في التصفيات، لينفرد بصدارة المجموعة، في سعيه للتأهل إلى النهائيات للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه.

وحقق المنتخب المغربي إنجازا كبيرا للكرة الأفريقية بتحقيقه المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر، ليصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى هذا الإنجاز.

وتقدم منتخب النيجر عن طريق يوسف عومارو في الدقيقة 47، قبل أن يدرك إسماعيل صيباري التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل بلال الخنوس الهدف الثاني للمنتخب المغربي ليخطف نقاط المباراة الثلاث.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره التنزاني يوم الثلاثاء المقبل على أرضه ووسط جماهيره.

(د ب أ)