المغرب.. تواصل إخماد حريق غابة أتى على 130 هكتارا

تزايدت التوقعات بخطر نشوب حرائق في الغابات صيف العام الجاري نظرا لظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد للعام السادس

الرباط: تواصل السلطات المغربية لليوم الثالث على التوالي، الخميس، إخماد حرائق غابة بمنطقة “بغاغزة” قرب مدينة تطوان شمالي البلاد.

واجتاحت حرائق غابة “بغاغزة”، الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها مستويات قياسية.

وقال المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات في جهة الشمال (حكومية)، سعيد بنجيرة، إن “الحريق اجتاح حتى الساعة 130 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).

وأضاف بنجبيرة “السلطات استعملت طائرات كانادير (برمائية) لإطفاء الحرائق، كما تم إجلاء سكان المناطق القريبة من الغابة”.

وتابع “لم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح حتى الآن، والجهود مستمرة لإخماده”.

والأحد، حذرت مديرية الأرصاد الجوية من موجة حارة تصل إلى 46 درجة مئوية في عدد من مناطق المملكة، متوقعة أن تستمر عدة أيام.

وفي مايو/ أيار الماضي، توقعت الوكالة المغربية للمياه والغابات تزايد خطر نشوب حرائق في الغابات صيف العام الجاري، نظرا لظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد للعام السادس، واستمرار موجات الحرارة المرتفعة بعموم المملكة.

(الأناضول)