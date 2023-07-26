المغرب: جدل منع محجبات من السباحة بـ «البوركيني» في منتجعات سياحية يصل إلى البرلمان

الرباط – «القدس العربي»: انتقل جدل “البوركيني” إلى البرلمان، بعد سؤال شفوي تقدم به مستشار برلماني ينتمي لفريق حزب “الأصالة والمعاصرة” (أغلبية) في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، حول “التمييز ضد النساء في المسابح”.

وصول الجدل إلى القبة التشريعية سبقه نقاش متنام في صفوف الرأي العام المغربي، خاصة بعد تداول شكايات لمغربيات حرمن من السباحة بسبب اللباس الطويل الخاص بالمحجبات في البحر، كما كان الموضوع وما زال عنواناً رئيسياً لعدد من المواقع الإخبارية، في ظل وجود ما يفيد بمنع صاحبات “البوركيني” من السباحة في الفنادق والمنتجعات السياحية.

الحداثيون والمحافظون في كل مرة يجدون مادة دسمة للجدل والشد والجذب، وموضوع منع سباحة المغربيات بالحجاب يتكرر كل سنة، كما ورد في سؤال المستشار البرلماني، عبد الرحمن الوفا المنتمي لحزب من الأغلبية الحكومية، الذي استفسر وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها بخصوص هذا الموضوع.

واستهل المستشار سؤاله الشفوي بالإشارة إلى أنه “مع مطلع كل صيف يتجدد موضوع منع بعض النساء من السباحة في مسابح خاصة في فنادق ومنتجعات سياحية، بسبب ارتدائهن ملابس من اختيارهن يوافق قناعاتهن وأحياناً أخرى لاعتبارات صحية تمنعهن من تعرض كامل الجسم لأشعة الشمس”. وحسب النائب في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، فإن هذا المنع يحدث “أمام عدم وجود بدائل أخرى لهذه الفئة من النساء”، معتبراً ذلك “تعسفاً في حقهن وحرماناً لهن من حقهن في الترفيه والاستجمام”.

الموضوع الذي لا يخلو كما هي العادة من سجال ينتقل من الواقع إلى العالم الافتراضي، وتراه جهة المحافظين من الزاوية الدينية، بينما جهة الحداثيين تؤكد أنه نقاش حقوقي لا علاقة له بالدين، والحقيقة أن كلاهما كانا على توافق في كون المنع هو حرمان فئة من النساء من حقهن في التمتع بالسباحة التي لا يمكن الحديث عن الاستجمام في الصيف بدونها.

على أرض الواقع ومنذ سنوات وشكايات مغربيات تتقاطر على شكل تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد منعهن من السباحة بسبب “البوركيني”، كما أدلى العديد منهن بتصريحات لمواقع إلكترونية، أفدن من خلالها أنها ليست المرة الأولى التي يصدر في حقهن المنع من طرف مسابح خاصة في فنادق أو منتجعات، وبعضهن طرح السؤال التالي: “منذ متى كان يمنع الناس من السباحة بسبب لبسهن؟”. الموضوع بعد دخوله قبة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، سيأخذ طابعاً سياسياً، خاصة وأن من توجه بالسؤال الشفوي لوزير الأسرة هو نائب ينتمي لحزب من الأغلبية الحكومية.