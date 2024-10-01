المغرب: «جمعة الغضب» تتحول إلى «أيام غضب» ضد جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان ومسيرة وطنية مرتقبة في ذكرى «طوفان الأقصى»

الرباط – «القدس العربي»: تحوّلت “جمعة الغضب” إلى “أيام غضب” كاملة، ولم يعد “عيد المؤمنين” وحده موعداً للوقفات الاحتجاجية ضد العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، وكان عدد من المدن على امتداد يومي الأحد والإثنين، مسرحاً لوقفات نظمتها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، في كل من المحمدية وتارودانت وأغادير ومدن أخرى.

وعملت على نشر صور ومقاطع فيديو لتلك الوقفات مرفقة بتعليق توحد في مضمونه، وهو تبيان أسبابها التي ركزت على التضامن والنصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني في اغتيال قادة المقاومة والكفاح وأيضاً لمناهضة كل أشكال التطبيع. وصدح شعار “فلسطين ولبنان جبهة واحدة، عدوان واحد”، في وقفة المحمدية القريبة من الدار البيضاء، والتي شهدها مسجد “الكتبية” عشية الإثنين، بينما انتظمت باقي الوقفات عشية الأحد.

وفيما اعتبره عدد من المتتبعين “تسخينات” للحدث الأكبر المرتقب في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك تزامناً مع ذكرى “طوفان الأقصى”، فقد دعت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” إلى مسيرة وطنية عشية الذكرى، تزامناً مع مرور سنة من الجرائم الصهيونية في فلسطين، ولتجديد المطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الذي وسع دائرة جرائمه نحو لبنان.

وفي نداء الجبهة الذي وجهته لجميع المغاربة، هيئات وأفراداً، للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي تنطلق في الساعة العاشرة صباحاً من ساحة باب الأحد في العاصمة الرباط، حرصت على توجيه الدعوة نفسها من أجل التظاهر في سائر مدن المغرب في يوم انطلاق معركة “طوفان الأقصى”.

وحسب نداء الجبهة، فإن المسيرة الوطنية واحتجاجات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تحمل شعار “سنة من الصمود والمقاومة ضد الجرائم الصهيونية.. سنة من التضامن والنضال لإسقاط التطبيع المخزني”، مؤكدة أنها تشكل مناسبة لتجديد دعم المقاومة والتنديد باغتيال قادتها، وعلى رأسهم الشهيدان إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

وجاء في النداء: “ها قد مرت سنة على انطلاق معركة طوفان الأقصى المجيدة لتحرير فلسطين، سمتها صمود أسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومة بطولية؛ سنة لم يتوقف قط خلالها نضال الجبهة المغربية لدعم فلسطين التطبيع الدؤوب ومختلف مكوناتها دعماً للمعركة ومن أجل إسقاط التطبيع وتجريمه”.

ووفق ما تناقلته مصادر إعلامية محلية، فقد حجبت إدارة “فيسبوك” الصفحة الرسمية “للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، وذلك على خلفية التدوينات التي تنشرها على صفحتها في هذه المنصة، والتي تندد بجرائم الكيان الصهيوني وتحتج على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتضامن مع الشعبين الفلسطيني ثم اللبناني.

على صعيد آخر، وجهت حركة “بي دي إس” للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، نداء إلى الحركات الطلابية ليكون شهر الطوفان فرصة للتصعيد ضد التطبيع مع جامعات جيش الاحتلال، وورد في النداء: “عام منذ عملية طوفان الأقصى التي حطمت فيها المقاومة الفلسطينية صورة الاحتلال الصهيوني، وعام من العدوان في حق الفلسطينيين، أوغل فيه العدو الصهيوني في وحشيته وجرائمه، استمراراً في الإبادة الجماعية التي بدأها منذ ست وسبعين سنة. عام سقطت فيه أقنعة الغرب الاستعماري بقيادة الإمبريالية الأمريكية، وثبت ضلوع الأنظمة المطبعة. وظهر واضحاً الانحياز الكامل بالدعم السياسي والتمويل العسكري وتلميع الصورة والترهيب لحماية دولة الإجرام الصهيونية من كل العقوبات”.

وأضاف البيان: “هو كذلك، العام الذي انتفض فيه العالم الحر لغزة وفلسطين بالاحتجاجات العارمة والأشكال النضالية الرامية للتضييق على المشروع الصهيوني وشركائه من المتورطين في دعمه حيثما كان في الساحات والشوارع والمحاكم الدولية وأمام مقرات الشركات المتواطئة وفي الموانئ والجامعات حول العالم”.

وفي المغرب، يضيف البيان، “انخرط الشعب المغربي بكافة فئاته في المقاطعة والأشكال الاحتجاجية كماً ونوعاً، رافعاً شعار إسقاط التطبيع في كل الساحات، ومواجهاً الصمت الرسمي عن مطلبه بل وتماديه في مسلسل التطبيع في المجالات الاقتصادية والرياضية والثقافية والأكاديمية.. والغلو في تمظهرات الحلف العسكري مع مجرمي حرب”.

وبعدما حيّت صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، أعربت “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” استنكارها تمادي الحكومة المغربية في تطبيعها مع المجرم الصهيوني في المجالات كافة، مؤكدة أن التعليم العالي الصهيوني بمؤسساته وجامعاته ومعاهده هو المطبخ الذي يغذي وينظر ويؤسس ويبرّر للمشروع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي العنصري، وأن التطبيع معه تطبيع مع المؤسسة العسكرية المجرمة.

ودعت كل الطلاب والطالبات المغاربة إلى جعل شهر الطوفان فرصة للتشبث بالمقاطعة والتصعيد ضد التطبيع مع جامعات جيش الاحتلال، والبحث في علاقات الجامعات والمؤسسات والمدارس العليا للمغرب مع مثيلاتها الصهيونية وكشف وفضح أي تمظهرات تطبيعية، سواء كانت شراكات أو اتفاقيات أو برامج تبادل أو غيرها.

كما دعت “الحركة” إلى توخي الحذر واليقظة لتحصين المؤسسات والجامعات المغربية في وجه متاهة التطبيع الأكاديمي وضمان خلوها من أي علاقات مع مؤسسات وأطراف صهيونية وشركات متورطة في التربح من منظومة الاحتلال الصهيوني، وتصعيد النضال إلى جانب الرافضين للتطبيع من الطلبة والمجازين والأساتذة والإداريين والمنتمين للجامعات والمؤسسات المطبعة إلى حين إسقاط اتفاقيات التعاون الأكاديمي المشؤومة.