منوعات | أبيض و أسود

المغرب: حجز أكثر من 10 أطنان من المخدرات كانت جاهزة للتهريب الدولي- (صور)

18 - مارس - 2024

حجم الخط
0

الرباط- “القدس العربي”:

شهد المغرب أمس الأحد، عملية جديدة في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات، بعد حجز أطنان من مخدر “الشيرا” كانت مهيأة للتهريب الدولي.

وقالت مصادر محلية إنه بناء على معطيات دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية)، تمكنت عملية أمنية مشتركة باشرتها الشرطة القضائية في أغادير، والبحرية الملكية والدرك الملكي، من حجز أكثر من 10 طنان من مخدر “الشيرا” على متن قارب للصيد كانت جاهزة للتهريب.

المديرية العامة للأمن الوطني، نشرت تدوينة على منصة “إكس” أوضحت فيها حجم الكمية المضبوطة، وهي عشرة أطنان و542 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت على متن قارب للصيد وعلى أهبة التهريب الدولي.

وكشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن “الأبحاث والتحريات المنجزة في ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكنت من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، والذي تم اعتراضه صباح الأحد 17 آذار/ مارس، وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغراما من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي”.

وحسب البيان، فإن النيابة العامة المختصة عهدت بالبحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية النوعية تندرج في سياق الجهود الوطنية المتواصلة التي تشارك فيها جميع المصالح الأمنية بغرض ضمان التصدي الناجع ومكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وجع الخلاص من الإدمان في رواية «جرعة زائدة»
18 - فبراير - 2024
المغرب يصادر كمية هائلة من الكوكايين مخبأة في أسماك مجمدة- (صور)
20 - أكتوبر - 2023
مخدر “البوفا” يقود إلى توقيف 112 شخصا في عدة مدن مغربية- (تدوينات)
5 - سبتمبر - 2023
لماذا يموت الجزائريون بهذه السهولة؟
6 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية