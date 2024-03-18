المغرب: حجز أكثر من 10 أطنان من المخدرات كانت جاهزة للتهريب الدولي- (صور)

الرباط- “القدس العربي”:

شهد المغرب أمس الأحد، عملية جديدة في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات، بعد حجز أطنان من مخدر “الشيرا” كانت مهيأة للتهريب الدولي.

وقالت مصادر محلية إنه بناء على معطيات دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية)، تمكنت عملية أمنية مشتركة باشرتها الشرطة القضائية في أغادير، والبحرية الملكية والدرك الملكي، من حجز أكثر من 10 طنان من مخدر “الشيرا” على متن قارب للصيد كانت جاهزة للتهريب.

المديرية العامة للأمن الوطني، نشرت تدوينة على منصة “إكس” أوضحت فيها حجم الكمية المضبوطة، وهي عشرة أطنان و542 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت على متن قارب للصيد وعلى أهبة التهريب الدولي.

أكادير.. إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن قارب للصيد، في عملية أمنية مشتركة باشرتها الشرطة القضائية بأكادير والبحرية الملكية والدرك الملكي، بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/NRiaAtC1WE — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 17, 2024

وكشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن “الأبحاث والتحريات المنجزة في ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكنت من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، والذي تم اعتراضه صباح الأحد 17 آذار/ مارس، وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغراما من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي”.

وحسب البيان، فإن النيابة العامة المختصة عهدت بالبحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية النوعية تندرج في سياق الجهود الوطنية المتواصلة التي تشارك فيها جميع المصالح الأمنية بغرض ضمان التصدي الناجع ومكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.