المغرب: ‬حزب‭ ‬معارض‭ ‬يصف‭ ‬ما‭ ‬أفرزته‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬بـ”الصورة‭ ‬غير‭ ‬المشرفة‮” ‬‭ ‬

الرباط – “القدس العربي”: رغم‭ ‬مرور‭ ‬حوالي‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والبلدية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬حزب‭ “‬العدالة‭ ‬والتنمية‭” ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬استساغة‭ ‬الهزيمة‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬تراجع‭ ‬من‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تبوأها‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬2011،‭ ‬إلى‭ ‬الصفوف‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬المحلية‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬أيلول‭/ ‬سبتمبر‭ ‬2021.

الحزب‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬مضطراً‭ ‬في‭ ‬المعارضة،‭ ‬عاد‭ ‬أخيراً‭ ‬إلى‭ “‬تقييم‭” ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلديات،‭ ‬ليخلص‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أفرزت‭ “‬صورة‭ ‬غير‭ ‬مشرفة‭”‬،‭ ‬انتصرت‭ ‬فيها‭ “‬مظاهر‭ ‬العبثية‭ ‬والعنف‭ ‬والارتجال‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬وإدارة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬الجماعية‭”.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يطغى‭ ‬على‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭ ‬للبلديات‭ ‬هو‭ “‬خرق‭ ‬القانون،‭ ‬وتبادل‭ ‬المصالح‭ ‬والمنافع،‭ ‬والسعي‭ ‬المَرضي‭ ‬خلف‭ ‬الامتيازات‭”.‬

وما‭ ‬أثار‭ ‬شهية‭ ‬استعادة‭ ‬ذاكرة‭ ‬الانتخابات‭ ‬لدى‭ ‬حزب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬السابق،‭ ‬واقعة‭ ‬شهدتها‭ ‬بلدية‭ ‬بنسليمان‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬وسط‭ ‬المغرب،‭ ‬حين‭ ‬دخل‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬المنتمي‭ ‬لحزب‭ “‬الاستقلال‭” ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬في‭ ‬عراك‭ ‬ومشادة‭ ‬كلامية‭ ‬مع‭ ‬نائبه‭ ‬الرابع‭ ‬المنتمي‭ ‬لحزب‭ “‬الاتحاد‭ ‬الدستوري‭” ‬المساند‭ ‬للحكومة‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬حليفاً‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬بأي‭ ‬حقيبة‭ ‬وزارية‭.‬

واقعة‭ ‬العراك‭ ‬قال‭ ‬عنها‭ ‬حزب‭ “‬العدالة‭ ‬والتنمية‭”‬،‭ ‬إن‭ ‬صوت‭ ‬التهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬والاتهامات‭ ‬بالسرقة‭ ‬والنهب‭ ‬علت‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الاجتماع،‭ ‬على‭ ‬مسمع‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬والحاضرين،‭ ‬وانتهت‭ “‬الفورة‭” ‬بلجوء‭ ‬كليهما‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة،‭ ‬ليضعا‭ ‬شكاية‭ ‬ضد‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاستماع‭ ‬إليهما‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الأمن‭ ‬المغربي‭.‬

خروج‭ ‬الخلاف‭ ‬إلى‭ ‬العلن‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬ونائبه،‭ ‬أسال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المداد،‭ ‬ونجد‭ ‬موقعاً‭ ‬إخبارياً‭ ‬جهوياً‭ ‬يدعى‭ “‬الجهة‭ ‬بريس‭” ‬وقد‭ ‬كتب‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬الأمس‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ “‬متسمة‭ ‬بالانسجام‭ ‬والتآخي،‭ ‬بينما‭ ‬اليوم‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬وتبادل‭ ‬الاتهامات‭ ‬ولكل‭ ‬له‭ ‬جناح‭ ‬من‭ ‬الشهود‭”. ‬وحسب‭ ‬الموقع‭ ‬المذكور،‭ ‬فإن‭ “‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬اتهام‭ ‬الرئيس‭ ‬لنائبه‭ ‬الرابع‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليه،‭ ‬بينما‭ ‬المعني‭ ‬ينفي‭ ‬ذلك‭”‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ “‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬ظلت‭ ‬الساكنة‭ ‬تعيش‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬هذه‭ (‬الحروب‭) ‬بينما‭ ‬التنمية‭ ‬متوقفة‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬ووضع‭ ‬المدينة‭ ‬تراجع‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭”.‬

بالنسبة‭ ‬لحزب‭ “‬العدالة‭ ‬والتنمية‭” ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬بدلوه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ “‬المعركة‭”‬،‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬تقييم‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬من‭ ‬أخبار‭ “‬مسيء‭ ‬جداً‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المنتخبة‭”‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار‭ “‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترويج‭ ‬أفكار‭ ‬خاطئة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين،‭ ‬يدعمها‭ ‬دعاة‭ ‬التحكم‭ ‬والاستبداد‭ ‬والاستئثار‭ ‬بالمال‭ ‬العام،‭ ‬كون‭ ‬هذه‭ ‬المجالس‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬خاصة‭ ‬ومنافع‭ ‬ذاتية،‭ ‬وأن‭ ‬صراع‭ ‬أعضائها‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النفس‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭”.‬

بما‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تقييمه‭ ‬للولاية‭ ‬الحالية‭ ‬بالسلب،‭ ‬فقد‭ ‬عرج‭ ‬الحزب‭ ‬صاحب‭ ‬شعار‭ “‬المصباح‭”‬،‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬تجربة‭ ‬2015‭/‬2021،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬يقود‭ ‬الحكومة‭ ‬وله‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬البلديات‭ ‬بالإيجاب،‭ ‬ليعتبرها‭ “‬نقطة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ (‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬المنتخبة‭) ‬في‭ ‬غالبها‭ ‬الأعم‭”‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرأسها‭ ‬أعضاء‭ ‬منتمون‭ ‬لحزب‭ “‬العدالة‭ ‬والتنمية‭”‬،‭ ‬وواصل‭ ‬مدحه‭ ‬لتلك‭ ‬المرحلة‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬انتصر‭ ‬في‭ ‬تدبيره‭ ‬لها‭ ‬للقانون‭ ‬والصالح‭ ‬العام،‭ ‬وبذل‭ ‬فيها‭ ‬وخلالها‭ ‬منتخبو‭ ‬الحزب‭ ‬الجهد‭ ‬الجهيد‭ ‬لتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬وتجويدها،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬إنكاره،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬أصابه‭ ‬داء‭ (‬الجحود‭ ‬والنكران‭)”.‬

ووضع‭ ‬الحزب‭ ‬الإسلامي‭ ‬المعارض‭ ‬خاتمة‭ ‬مناسبة‭ ‬لتقييمه‭ ‬لنتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلديات‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بـ‭ “‬الفواجع‭”‬،‭ ‬مؤكداً‭: “‬جاءت‭ ‬بأناس‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬معنى‭ ‬السياسة‭ ‬الحقيقية‭”.‬