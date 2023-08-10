المغرب: ‬حزب‭ ‬معارض‭ ‬يصف‭ ‬ما‭ ‬أفرزته‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬بـ”الصورة‭ ‬غير‭ ‬المشرفة‮” ‬‭ ‬

الرباط – “القدس العربي”: رغم مرور حوالي عامين على الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في المغرب، ما زال حزب “العدالة والتنمية” غير قادر على استساغة الهزيمة القاسية التي مني بها، حيث تراجع من المرتبة الأولى التي تبوأها بعد انتخابات 2011، إلى الصفوف الأخيرة في البرلمان والمجالس البلدية المحلية بعد انتخابات أيلول/ سبتمبر 2021.
الحزب الذي وجد نفسه مضطراً في المعارضة، عاد أخيراً إلى “تقييم” نتائج الانتخابات الأخيرة، على مستوى البلديات، ليخلص إلى أنها أفرزت “صورة غير مشرفة”، انتصرت فيها “مظاهر العبثية والعنف والارتجال في تدبير وإدارة الكثير من الدورات الجماعية”.
وأضاف أن ما يطغى على تدبير الشأن المحلي للبلديات هو “خرق القانون، وتبادل المصالح والمنافع، والسعي المَرضي خلف الامتيازات”.
وما أثار شهية استعادة ذاكرة الانتخابات لدى حزب رئيس الحكومة السابق، واقعة شهدتها بلدية بنسليمان القريبة من الدار البيضاء وسط المغرب، حين دخل رئيس البلدية المنتمي لحزب “الاستقلال” المشارك في الحكومة، في عراك ومشادة كلامية مع نائبه الرابع المنتمي لحزب “الاتحاد الدستوري” المساند للحكومة والذي يعتبر حليفاً رغم عدم مشاركته بأي حقيبة وزارية.
واقعة العراك قال عنها حزب “العدالة والتنمية”، إن صوت التهديدات بالقتل والاتهامات بالسرقة والنهب علت في قاعة الاجتماع، على مسمع من السلطات والحاضرين، وانتهت “الفورة” بلجوء كليهما إلى الشرطة، ليضعا شكاية ضد بعضهما البعض، وقد تم الاستماع إليهما من طرف الأمن المغربي.
خروج الخلاف إلى العلن بين رئيس البلدية ونائبه، أسال الكثير من المداد، ونجد موقعاً إخبارياً جهوياً يدعى “الجهة بريس” وقد كتب عن علاقة الأمس التي كانت “متسمة بالانسجام والتآخي، بينما اليوم وصلت إلى القضاء وتبادل الاتهامات ولكل له جناح من الشهود”. وحسب الموقع المذكور، فإن “سبب ذلك هو اتهام الرئيس لنائبه الرابع بالاعتداء عليه، بينما المعني ينفي ذلك”، موضحاً أنه “في ظل هذه الأجواء ظلت الساكنة تعيش على أجواء هذه (الحروب) بينما التنمية متوقفة بشكل كلي ووضع المدينة تراجع لعدة سنوات إلى الوراء”.
بالنسبة لحزب “العدالة والتنمية” الذي أدلى بدلوه في هذه “المعركة”، من باب تقييم نتائج الانتخابات على المستوى المحلي، فإن ما يتم تداوله من أخبار “مسيء جداً للمؤسسات المنتخبة”، موضحاً أن هذه الأخبار “تسهم في ترويج أفكار خاطئة بين المواطنين، يدعمها دعاة التحكم والاستبداد والاستئثار بالمال العام، كون هذه المجالس ليست سوى لتحقيق مصالح خاصة ومنافع ذاتية، وأن صراع أعضائها هو من أجل النفس لا من أجل الصالح العام”.
بما أن الحديث عن تقييمه للولاية الحالية بالسلب، فقد عرج الحزب صاحب شعار “المصباح”، على تقييم تجربة 2015/2021، التي كان فيها يقود الحكومة وله الأغلبية في البلديات بالإيجاب، ليعتبرها “نقطة مضيئة في تدبير الجماعات الترابية (المجالس المحلية المنتخبة) في غالبها الأعم”، وخاصة تلك التي كان يرأسها أعضاء منتمون لحزب “العدالة والتنمية”، وواصل مدحه لتلك المرحلة بالإشارة إلى أنه “انتصر في تدبيره لها للقانون والصالح العام، وبذل فيها وخلالها منتخبو الحزب الجهد الجهيد لتحسين الخدمات وتجويدها، بما لا يستطيع أحد إنكاره، إلا من أصابه داء (الجحود والنكران)”.
ووضع الحزب الإسلامي المعارض خاتمة مناسبة لتقييمه لنتائج الانتخابات على مستوى البلديات التي وصفها بـ “الفواجع”، مؤكداً: “جاءت بأناس لا يعرفون معنى السياسة الحقيقية”.